Досрочное голосование завершено! Как прошёл важнейший этап электоральной кампании в Беларуси?

Главное общественно-политическое событие года – выборы Президента Беларуси. Завершился этап досрочного голосования. В течение 5 дней белорусы, кто по каким-то причинам не сможет прийти на участки для голосования завтра, смогли сделать это накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тех, кто воспользовался этой удобной возможностью, оказалось немало. По итогам четырех дней явка приблизилась к 36 %. В ближайшее время эта цифра будет дополнена данными по этой субботе. Белорусы демонстрируют высокий интерес к кампании, а значит, к судьбе государства. На особом счету избиратели-дебютанты – молодые белорусы, для которых эта электоральная кампания первая в жизни. На избирательных участках для них сюрприз – и завтра, в основной день выборов, и накануне, на этапе досрочного голосования. Ну и по традиции атмосфера праздника на участках для голосования. Галина Буро о самых интересных моментах этой электоральной субботы.

Чтобы не только в ближайшую пятилетку, но и в эти важные дни в стране было все спокойно и по закону, белорусская сторона задействует «широкий инструментарий» международного наблюдения за президентскими выборами. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков и сам присоединился к досрочному голосованию. На избирательном участке подчеркнул важный факт: белорусы вот уже 30 лет осознанно, а главное, самостоятельно отдают свой голос за будущее страны. Подробности.

Международные наблюдатели отмечают: досрочное голосование – это хорошая возможность для граждан отдать свой голос тогда, когда им удобно. Никакой толпы и очередей. Все проходит без спешки и напряжения, как для участковых комиссий, так и для избирателей. Среди национальных наблюдателей немало и представителей Федерации профсоюзов Беларуси. Глава ФПБ Юрий Сенько тоже сделал свой выбор, как всегда, в пользу защиты интересов человека труда. В эту электоральную кампанию профсоюзы провели большую работу по информированию, чтобы каждый белорус понимал, что его голос важен, а прозрачность выборов обеспечена. Юрий Сенько о выборах: сегодняшним решением мы закладываем зерно на многие десятилетия вперед. Читайте здесь.

Жить по белорусской Конституции и впервые по ней участвовать в выборах – честь для новых граждан страны. Для бывшей украинки, а ныне жительницы агрогородка Лошница Борисовского района Юлии Нагорной это особенный день. Недавно она приняла белорусское гражданство и теперь темно-синий с узнаваемым гербом паспорт держит крепко в руках. Это гарант мира и стабильности. Ведь она не понаслышке знает последствия ошибочного выбора лидера.

Юлия Нагорная:

Мы пришли сюда с семьей, с супругом, с ребенком. Мы все делаем вместе. Решили показать пример нашему сыну. Видим уже сейчас, насколько много внимания уделяется небольшим населенным пунктам, чтобы здесь было комфортно жить нам и нашим детям. В сфере образования, здравоохранения. Предусмотрено на выборах голосование не только новых граждан страны, но и тех, кто в силу различных обстоятельств проживает за границей, но душой остается предан своей Родине. В каждом областном центре определены участки для голосования, где ждут белорусов зарубежья.