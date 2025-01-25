Азарёнок: Трамп вынимает из беглых задниц грантовый шланг – и вы высохнете

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Знаете, а мне не по себе. Трампушка реально может сделать Америку Great Again. А нам от этого ничего хорошего не предвидится. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок. Это «Тайные пружины политики». Здравствуйте. С двух ног врывается рыжий в наш мир. Лихо, на гребне волны, в триумфе! И подписывает аж 90 указов. Выходит из проклятого, остохреневшего ВОЗ, запрещает всю дебильную инклюзию, всю эту ЛГБТ-поскудь, посылает Европу по матушке, начинает войну с мигрантами, наплевав на мантры про «нам это надо для экономики», запускает тарифы, что есть те же самые санкции. И фактически становится во главе мировой консервативной революции. А разве это не говорил Лукашенко все эти годы? Про семью, про не то розовых, не то голубых, про возы-шмозы в пандемию Батька не говорил? Сейчас это мировой тренд, мировой мейнстрим. Можно сказать, где наши отчисления за авторские права, но не будем. Дональд, пересмотри еще пару выступлений Батьки. Ты неплохой ученик. И посмотрите, как вся эта шелуха мгновенно сдулась. А сколько было понтов, сколько было баблища? Пидорократия, казалось, правила безраздельно. И за несколько дней снова гендеров осталось два. Все эти программы, все эти квоты для квиров, вся гомодрянь просто исчезла как дым, как противоестественное фуфло.

Григорий Азаренок:

Как и наши беглые. Они тоже фуфло. Фуфложуи. И жевать им будет больше нечего. Да, Трампушка вынимает из задницы грантовый шланг. И вы высохнете, как плевок на камни под солнцем. Вы же ничего не можете, ничего не умеете. Влияние ваше в Беларуси равно ниже нуля. А все туда же – с Путиным воевать. Содержанка из Литвы, в перерывах между нарогачиванием сидящего мужа, в Давосе так и сказала, в очередной раз: наша страна – это только инструмент борьбы с Путиным. Вот и все. Все остальное, выборы, шмыборы, демократия, права – все это пыль. Только война, только хардкор. Будет вам война! Теперь о дятлах. Дятлы же стучат. Вот и настукали бреда нам на этой неделе. Литва, Латвия, Польша, ПАСЕ, Европарламент. Вся эта скучная, ненужная, бредовая, третьесортная какофонь. Кордебалет душевнобольных. Они все не признали наши выборы. МИД Беларуси блестяще ответил, но дело-то не в этом. Самая изюминка в том, что заявление Анатолия Глаза было опубликовано раньше, чем эта дебильная резолюция службы внешних действий ЕС. Европа, у тебя течет! Вы еще подумать не успели, а Иван Станиславович Тертель знает, что вы будете делать. Он же говорил, что у нас много друзей, попутчиков и сочувствующих. Думайте, дятлы. Хотя вы думать не умеете. Вы же дятлы.