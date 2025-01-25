Максим Рыженков присоединился к досрочному голосованию по выборам Президента

Белорусская сторона задействует широкий инструментарий международного наблюдения за президентскими выборами. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава внешнеполитического ведомства присоединился к досрочному голосованию по выборам Президента. По его мнению, белорусы вот уже 30 лет осознанно, а главное – самостоятельно, отдают свой голос за будущее страны.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Дело не в том, какую дорогу мы выбираем, а что внутри нас заставляет выбрать ту или иную дорогу. Выбор в пользу чистых улиц, мирного неба, спокойного пребывания в нашей стране, достойной зарплаты, решения всех задач социально-экономического развития нашего государства.

Белорусы уже 30 лет делают в пользу этого выбор. И 26-го – это только дата, когда придут и снова сделают, я уверен, этот выбор. И я тоже этот выбор сделал.

Международные наблюдатели отмечают: досрочное голосование – это хорошая возможность для граждан отдать свой голос тогда, когда им удобно. Никакой толпы и очередей. Все проходит без спешки и напряжения как для участковых комиссий, так и для избирателей.