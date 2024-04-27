«Важны все жесты, слова и фразы». Что нужно знать при общении с людьми с особенностями развития?

Эмпатия, жалость и сочувствие – это не самые лучшие формы общения с особенными людьми. Да, они могут вести себя непонятно для окружающих.

Например, бурно выражать эмоции и недовольство прямо посреди улицы, но при этом каждый из них довольно талантлив и прекрасен наравне со всеми.

Виктория Протас, кризисный психолог:

Если вы столкнулись глазами с особенным ребенком или его родителем, не отводите взгляд виновато. Это такие же люди, как и мы с вами. Если малыш ведет себя плохо, по вашему мнению, активно кричит, не пытайтесь его каким-то образом винить или успокоить. Родители малыша сами знают, как с ребенком обходиться.

Анастасия Осипенко, психолог ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов № 2 г. Минска»:

При общении с людьми с особенностями здоровья очень важны все жесты, слова и фразы. Нет необходимости преувеличивать их особенности, будьте осторожны с шутками, зачастую люди с ментальными нарушениями все воспринимают буквально. Необходимо говорить просто, не торопясь, давая им время на обдумывание полученной информации.