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«Важны все жесты, слова и фразы». Что нужно знать при общении с людьми с особенностями развития?

27 апреля 2024 13:43
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Эмпатия, жалость и сочувствие – это не самые лучшие формы общения с особенными людьми. Да, они могут вести себя непонятно для окружающих.

«Важны все жесты, слова и фразы». Что нужно знать при общении с людьми с особенностями развития?-1

Например, бурно выражать эмоции и недовольство прямо посреди улицы, но при этом каждый из них довольно талантлив и прекрасен наравне со всеми.

«Важны все жесты, слова и фразы». Что нужно знать при общении с людьми с особенностями развития?-4

Виктория Протас, кризисный психолог:
Если вы столкнулись глазами с особенным ребенком или его родителем, не отводите взгляд виновато. Это такие же люди, как и мы с вами. Если малыш ведет себя плохо, по вашему мнению, активно кричит, не пытайтесь его каким-то образом винить или успокоить. Родители малыша сами знают, как с ребенком обходиться.

«Важны все жесты, слова и фразы». Что нужно знать при общении с людьми с особенностями развития?-7

Анастасия Осипенко, психолог ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов № 2 г. Минска»:
При общении с людьми с особенностями здоровья очень важны все жесты, слова и фразы. Нет необходимости преувеличивать их особенности, будьте осторожны с шутками, зачастую люди с ментальными нарушениями все воспринимают буквально. Необходимо говорить просто, не торопясь, давая им время на обдумывание полученной информации.

«Важны все жесты, слова и фразы». Что нужно знать при общении с людьми с особенностями развития?-10

Пытаясь удержаться от жалости и никого не обидеть, не бросайтесь в другую крайность. Не делайте вид, что не замечаете инвалидность. Многим людям нужно не только внимание к их потребности, но и физическая помощь. Открыть дверь, помочь зайти в общественный транспорт или спуститься по ступенькам.

Подробности в сюжете.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Виктория Протас

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