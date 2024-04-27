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Что такое SPF и как защитить кожу от ультрафиолета – выбираем солнцезащитный крем

27 апреля 2024 13:33
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Солнце бывает опасным и коварным. В теплое время особенно актуально защищать нашу кожу от ультрафиолетовых лучей. Разбираемся, что такое SPF в кремах, чем опасны ожоги и как правильно выбрать идеальное средство для вашей кожи.

Что такое SPF и как защитить кожу от ультрафиолета – выбираем солнцезащитный крем-1

Екатерина Мазынская, врач-косметолог высшей категории:
В кремах SPF – это защита от ультрафиолетового излучения, которое оказывает пагубное влияние на нашу кожу, вызывает преждевременное старение, а также является фактором риска развития злокачественных образований. Ультрафиолетовое излучение бывает А и Б типа. Соответственно, защита от ультрафиолетового излучения бывает разная: защищающая от А-излучения и Б-излучения. Кроме того, SPF-защита бывает физическая и химическая, и все эти компоненты обычно находятся в солнцезащитном креме.

Что такое SPF и как защитить кожу от ультрафиолета – выбираем солнцезащитный крем-4

На кремах часто пишут SPF-30 или 50. Последнее – это высокая степень защиты от солнца. Шансов на загар здесь точно не будет. А вот если вы любите кожу потемнее, то отдайте предпочтения крему с SPF-30. Так вы получили бронзовый оттенок.

Что такое SPF и как защитить кожу от ультрафиолета – выбираем солнцезащитный крем-7

Екатерина Мазынская:
Система вычисления времени, которое нам можно находиться под защитой крема на солнышке, достаточно сложно вычисляется. Нужно засечь время, сколько мы можем находиться под прямыми солнечными лучами без защиты, и это время умножить на цифру, находящуюся на баночке. Нужно подбирать крем, учитывая особенности кожи. Если кожа очень быстро обгорает, краснеет на солнце, то необходимо выбирать крем минимум SPF-30, а лучше SPF-50, если мы планируем находится на пляже достаточно длительно.

Какую угрозу несут ультрафиолетовые лучи для кожи – смотрите в сюжете.

# Отдых # общество # Екатерина Мазынская

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