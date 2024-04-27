Что такое SPF и как защитить кожу от ультрафиолета – выбираем солнцезащитный крем

Солнце бывает опасным и коварным. В теплое время особенно актуально защищать нашу кожу от ультрафиолетовых лучей. Разбираемся, что такое SPF в кремах, чем опасны ожоги и как правильно выбрать идеальное средство для вашей кожи.

Екатерина Мазынская, врач-косметолог высшей категории:

В кремах SPF – это защита от ультрафиолетового излучения, которое оказывает пагубное влияние на нашу кожу, вызывает преждевременное старение, а также является фактором риска развития злокачественных образований. Ультрафиолетовое излучение бывает А и Б типа. Соответственно, защита от ультрафиолетового излучения бывает разная: защищающая от А-излучения и Б-излучения. Кроме того, SPF-защита бывает физическая и химическая, и все эти компоненты обычно находятся в солнцезащитном креме.

На кремах часто пишут SPF-30 или 50. Последнее – это высокая степень защиты от солнца. Шансов на загар здесь точно не будет. А вот если вы любите кожу потемнее, то отдайте предпочтения крему с SPF-30. Так вы получили бронзовый оттенок.