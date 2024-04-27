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Азартный бизнесмен искал невесту и заключил пари: о чём рассказывает книга «Холодный расчёт»

27 апреля 2024 13:40
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Если вы не любите читать, значит, не нашли ту самую книгу. Самые интересные и познавательные новинки мы собрали в рубрике «Книжный гид».

Азартный бизнесмен искал невесту и заключил пари: о чём рассказывает книга «Холодный расчёт»-1

«Холодный расчет» – так называется новая книга белорусского автора Анны Ольховской. Современный детектив, который не оставит никого равнодушным. По сюжету главный герой бизнесмен Мартин Пименов давно решил, что именно строгое планирование жизни, основанное на холодном расчете, может стать основой его успешной карьеры и семейного очага.

Азартный бизнесмен искал невесту и заключил пари: о чём рассказывает книга «Холодный расчёт»-4

Анна Ольховская, автор книги:
Если рассчитаешь все (математика – это царица наук), поэтому в бизнесе у него все отлично получалось, и жениться он решил тоже по расчету. То есть выбрать юную невесту из соответствующих семей похожих, ее вести по жизни. Кто мог подумать, что холодный расчет не всегда действует, особенно если другие планы есть у человека, желающего пристроить свою дочь Алевтину Кругликову, которая никак не вписывается в рамки, заданные Мартином Пименом.

Азартный бизнесмен искал невесту и заключил пари: о чём рассказывает книга «Холодный расчёт»-7

Единственной слабостью главного героя Мартина является азарт. На этом его и подловил господин Кругликов. Мужчины заключили необычное пари. Пименов должен предоставить фото настоящего приведения или в противном случае жениться на дочери своего делового партнера.

Подробности в сюжете.

# Книги # общество

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