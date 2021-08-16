Важны размер, вес, конструкция. Выбираем рюкзак в школу

Школьная пора уже не за горами, а значит самое время начать подготовку к школе. Родители и дети блуждают среди магазинных полок в активном поиске подходящего рюкзака. От предложенного ассортимента разбегаются глаза, но что следует знать при выборе того самого заплечного друга, чтобы не навредить здоровью ребенка? Давайте разбираться.

Марина Дрейлинг, врач общей практики городской клинической поликлиники № 39:

В первую очередь особенно для ребенка важно, чтобы рюкзак был легкий. Миф о том, что дорогой биомеханический рюкзак способствует, даже если есть проблемы со спиной, исправлению этих проблем – это неправда. Сколиоз не исправить рюкзаком. При полном наполнении рюкзак не должен превышать 15 % от веса ребенка.

Для взрослых это правило тоже годится. Модель рюкзака также стоит выбирать из плотных тканей, чтобы при его наполняемости содержимое не препятствовало движению и не вызывало дискомфорт.

Марина Дрейлинг:

На многих рюкзаках есть пояски, которые нужно так подтягивать, чтобы рюкзак, ранец, были по изгибам спины. И тогда, если правильно распределить вес, правильно подобрать лямки и затягивать правильно пояс – тогда ребенку будет комфортно. Если ребенок говорит, что возникли боли в спине, в шее, тогда надо прислушиваться к этому. Значит рюкзак либо не подходит, либо он его неправильно носит. Сейчас доступны красивые модели любых расцветок, с рисунком и без. Но выбрать и купить – дело непростое.

Светлана Бородако, товаровед:

Сегодня в нашем универмаге представлено более 400 моделей рюкзаков ученических: как для мальчиков, так и для девочек. Средний ценовой диапазон рюкзаков белорусского производства от 55 до 120 белорусских рублей. Импортные аналоги стоят несколько дороже.

На передних карманах, боковых стенках и лямках у рюкзаков есть светоотражающие элементы, что позволяет ребенку быть заметнее на дороге в вечернее время суток. Производители учли все нюансы – от визуала до удобства в носке. Светлана Бородако:

Все наши рюкзаки изготовлены из прочной, непромокаемой синтетической ткани, загрязнения легко удалить влажной тряпочкой можно. Рюкзаки надолго сохранят яркие цвета. Многие покрыты накладками, которые изготовлены из дышащей ткани, что позволяет рюкзаку плотно прилегать к спинке ребенка. А на чем при выборе рюкзака заостряют внимание родители и дети?

Тут больше уже ориентир на предпочтения ребенка, мне нравится, например, что они жесткие – осанка ровняется. У нас похожий рюкзак был – нормально носится, не рвется ничего.

– Был такой же, но только с человеком-пауком.

– А удобно тебе с ним?

– Да. Для маленьких модниц можно подобрать модели с принтами из мультфильмов. А мальчишки предпочитают популярных супергероев.

Анна Шестак, ведущий специалист по маркертингу и рекламе:

На что стоит обратить внимание при выборе рюкзака? На самом деле мы всегда руководствуемся несколькими фактами: размер, вес, конструкция, функционал, ну и уже, конечно же, дизайн, потому что все-таки рюкзак должно быть приятно носить самому ученику. Высота рюкзака для начальной школы должна быть не менее 35 сантиметров. Если мы говорим про среднюю и старшую школу, то это 35-45.

Еще один немаловажный факт – это вес рюкзака, чем он больше, тем выше нагрузка, которую можно на него возложить и тем самым уменьшить риск навредить осанке. Старшеклассники выбирают изделия более сдержанных оттенков, а то и вовсе однотонные.