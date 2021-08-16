Александр Лукашенко требует обеспечить нормальное функционирование транспортной отрасли, несмотря на санкции

Новости Беларуси. Президент Беларуси требует обеспечить нормальное функционирование транспортной отрасли, несмотря на санкции. Об этом глава государства заявил 16 августа, принимая с докладом вице-премьера Анатолия Сивака и министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Будучи транзитной страной, вы просто обязаны обеспечить нормальное функционирование этого транспорта. Я реально смотрю на вещи. Конечно, может быть какой-то сбой. Но он должен быть кратковременным. И, наверное, должен уже закончиться. Потому что все мы понимали, что они нас в покое не оставят и будут все время этими санкциями подпитывать, образно говоря. Как складывается сейчас ситуация? И если есть какие-то проблемы, какие пути выхода вы видите из этого положения?

В самом начале встречи Александр Лукашенко отметил, что первым вопросом во время доклада ему было предложено послушать «О значимости транспортного комплекса в социально-экономическом развитии страны».

Александр Лукашенко:

Пожалуйста, не надо о значимости. Я не первый год работаю Президентом и знаю, что такое транспортный комплекс и его значение в социально-экономическом развитии страны. Это вон пресс-секретарю и Администрации Президента расскажете, если они не владеют этим вопросом.

Обращаясь к докладчикам, Президент подчеркнул, что его сегодня волнуют и беспокоят вопросы, которые волнуют их самих.

«Начиная от «Белавиа», когда эти безумцы начали душить нашу компанию. Теперь уже ясно почему», – сказал глава государства.

Он поинтересовался, как складываются дела непосредственно в авиакомпании и как в целом живет транспортный комплекс страны. В этом плане Александр Лукашенко заметил, что экспорт транспортных услуг за полугодие превышает 2 миллиарда долларов, а это в свою очередь почти половина от общего объема внешней торговли услугами.

«Это огромные масштабы, огромная сумма. Мы – транзитная страна», – подчеркнул глава государства.