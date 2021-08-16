Если нет строгого дресс-кода, то можно и джинсы. Как выбрать школьную форму?

Анастасия Макеева, корреспондент: Что приглянулось?

Детские юбочки, выбрали сарафаны, сейчас будем рубашки смотреть. Полный комплект.

Широкий ассортимент выбора изделий, доступная цена, скидки постоянные.

Я выбрала себе школьную форму. Мне она понравилась, она очень красивая.

Люблю наше белорусское, оно качественное. Шьется из хорошей ткани.

Мы стараемся выбрать то, что понравится ребенку. До школьной поры осталось всего две недели. Самое время обновить гардеробчик. Производители учли тенденции и сделали одежду капсульной, чтобы было легко комбинировать и выглядеть интересно каждый день. Плиссировка, жакеты в стиле Шанель, легкие воланы и жемчужины для леди. Налокотники, контрастные пуговицы и тройки в английском стиле для джентльменов.

Ирина Гусарова, продавец-консультант:

В этом году очень популярны съемные воротнички. Здесь воротничок нужно снять и манжетик, достаточно удобно, не нужно стирать все изделие. На блузке воротничок-стойка синего цвета, в то же время ребенку удобно, красиво. Мальчикам тоже можно разнообразить гардероб и использовать какие-то подманки. Рубашка с жакетом, рубашка с жилетом. В этом году отшили вот такие жилетики с пуговичками, карманчиками – уже образ ребенку можно собрать

Классический стиль продолжает сдержанная гамма, клетка и гусиная лапка. Фаворит – синий. По мнению психологов, этот цвет настраивает на работу. Если хочется ярких, даже кислотных оттенков, можете позволить их в окантовке. Не более, иначе они будут отвлекать от занятий. То же касается и принтов. Они не должны быть «громкими» и рябить в глазах. Чтобы костюмчик сидел не один сезон, обращайте внимание на состав ткани и учитывайте возраст. Юбка-карандаш идеальна для старшеклассниц, но совсем неудобна для маленьких «вертолетов». Ирина Гусарова:

Состав ткани должен быть 80 % хлопка и 20 % полиэстера либо хлопок-вискоза. 100 % хлопок редко используется, так как он мнется, и детям неудобно. В основном производят ткани: 60 % шерсти, 40 % полиэстера, может еще использоваться вискоза либо лайкра. Лайкра и вискоза – это натуральный продукт, просто он лучше тянется.

Если школьный дресс-код четко прописан в учебном заведении, шопинг не составит труда. Если нет, просто придерживайтесь правил делового стиля и этикета. Начнем с обуви. Натуральные материалы. Каблучок не более 4 сантиметров. Лаковые туфельки оставьте для праздников. Про кроссовки, босоножки и белоснежные пары забудьте. Они не вписываются в официальные рамки. И колготы только телесные или пастельные. Белые уместны на линейках и в младших классах.

Виктория Виниченко, консультант по этикету:

Что касается длины юбки, то ее минимальная длина – это на ладонь выше колена и максимальная длина – на ладонь ниже колена. Если такого строгого дресс-кода не прописано, то тогда мы можем выбрать для наших детей джинсы классического темно-синего цвета либо черного цвета. На этих джинсах не должно быть никаких потертостей, никаких рваных джинсов, стразов и пайеток. Носки выбираем под цвет туфель либо под цвет брюк. И самое главное – когда мальчик садится, то его нога не должна быть обнажена. Ширина галстука должна соответствовать ширине лацкана пиджака, галстук не должен закрывать ремень, он должен находиться чуть выше.

Быть Мальвиной и красить локоны в топовые сиреневые цвета также табу. Исключение – небольшие прядки, которые можно заплести. Волосы собираем. Распущенные не приветствуются по технике безопасности. Украшения не должны создавать шума. Только из драгоценных металлов или бижутерного сплава. Самое главное – объяснить ребенку, что в школу он идет за знаниями, а не покрасоваться. Форма дисциплинирует, настраивает на нужный лад и объединяет с командой.