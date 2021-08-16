«Показать результат, чтобы страна гордилась». Первая делегация белорусских паралимпийцев отправилась в Токио

Новости Беларуси. Первая делегация белорусских паралимпийцев отправилась в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши фехтовальщики делают серьезную ставку на медали.
Новости Беларуси. Первая делегация белорусских паралимпийцев отправилась в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши фехтовальщики делают серьезную ставку на медали.
Беларусь в этом виде спорта представят чемпион Паралимпиады в Рио Андрей Праневич и Алеся Мокрицкая, которая на прошлых Играх вошла в топ-10. Минувшие полтора года пандемия оставила спортсменов без участия в крупных международных стартах, поэтому подготовка к Играм была усиленной. Продумывали и как преодолеть джетлаг и акклиматизацию в Токио.
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Андрей Праневич, паралимпийский чемпион по фехтованию:
Мечта любого спортсмена – попасть на Олимпийские, Паралимпийские игры. Готов хорошо, немного напрягает отсутствие соревновательных моментов, полтора года не было. Довольно тяжеловато. Технически, физически хорошо подготовлен.
Алеся Мокрицкая, многократный призер чемпионата мира и Европы по фехтованию на колясках:
Подготовка очень длительная, пять лет готовимся к этому старту, поэтому последний месяц было все серьезно, нагрузка большая. Мы готовы на все 100. Волнительно, чем ближе, тем становится страшнее и страшнее, но мы счастливы, что наконец-то попадем туда. Попасть на Олимпийские игры, показать, на что ты способен, показать результат, чтобы страна гордилась, это очень важно.