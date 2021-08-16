«Показать результат, чтобы страна гордилась». Первая делегация белорусских паралимпийцев отправилась в Токио

Новости Беларуси. Первая делегация белорусских паралимпийцев отправилась в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши фехтовальщики делают серьезную ставку на медали.

Беларусь в этом виде спорта представят чемпион Паралимпиады в Рио Андрей Праневич и Алеся Мокрицкая, которая на прошлых Играх вошла в топ-10. Минувшие полтора года пандемия оставила спортсменов без участия в крупных международных стартах, поэтому подготовка к Играм была усиленной. Продумывали и как преодолеть джетлаг и акклиматизацию в Токио. Подготовка к Паралимпиаде, громкие футбольные трансферы и ЧМ по баскетболу. Дайджест главных спортивных новостей недели

Андрей Праневич, паралимпийский чемпион по фехтованию:

Мечта любого спортсмена – попасть на Олимпийские, Паралимпийские игры. Готов хорошо, немного напрягает отсутствие соревновательных моментов, полтора года не было. Довольно тяжеловато. Технически, физически хорошо подготовлен.