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«Показать результат, чтобы страна гордилась». Первая делегация белорусских паралимпийцев отправилась в Токио

16 августа 2021 09:44
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Новости Беларуси. Первая делегация белорусских паралимпийцев отправилась в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши фехтовальщики делают серьезную ставку на медали.

«Показать результат, чтобы страна гордилась». Первая делегация белорусских паралимпийцев отправилась в Токио-1

Беларусь в этом виде спорта представят чемпион Паралимпиады в Рио Андрей Праневич и Алеся Мокрицкая, которая на прошлых Играх вошла в топ-10. Минувшие полтора года пандемия оставила спортсменов без участия в крупных международных стартах, поэтому подготовка к Играм была усиленной. Продумывали и как преодолеть джетлаг и акклиматизацию в Токио. 

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«Показать результат, чтобы страна гордилась». Первая делегация белорусских паралимпийцев отправилась в Токио-4

Андрей Праневич, паралимпийский чемпион по фехтованию:
Мечта любого спортсмена – попасть на Олимпийские, Паралимпийские игры. Готов хорошо, немного напрягает отсутствие соревновательных моментов, полтора года не было. Довольно тяжеловато. Технически, физически хорошо подготовлен.

«Показать результат, чтобы страна гордилась». Первая делегация белорусских паралимпийцев отправилась в Токио-7

Алеся Мокрицкая, многократный призер чемпионата мира и Европы по фехтованию на колясках:
Подготовка очень длительная, пять лет готовимся к этому старту, поэтому последний месяц было все серьезно, нагрузка большая. Мы готовы на все 100. Волнительно, чем ближе, тем становится страшнее и страшнее, но мы счастливы, что наконец-то попадем туда. Попасть на Олимпийские игры, показать, на что ты способен, показать результат, чтобы страна гордилась, это очень важно.

«Показать результат, чтобы страна гордилась». Первая делегация белорусских паралимпийцев отправилась в Токио-10

# Олимпиада 2020 # общество # Андрей Праневич # Алеся Мокрицкая # Анна Канюк # Людмила Волчек # Фотофакт

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