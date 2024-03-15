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ГПК: с 1 марта количество грузовиков на въезд в ЕС увеличилось на 110%

15 марта 2024 10:41
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Власти сопредельных государств ЕС демонстративно игнорируют коллапс на границах, тем самым еще больше усугубляя непростую ситуацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После закрытия Литвой в начале марта двух погранпереходов очереди фур на рубежах с соседними странами увеличились более чем вдвое и продолжают расти.

ГПК: с 1 марта количество грузовиков на въезд в ЕС увеличилось на 110%-1

По данным ГПК, наибольшее скопление транспорта наблюдается на белорусско-литовском направлении. За две недели количество простаивающих здесь большегрузов выросло с 1 200 до 2 270. И хотя в Вильнюсе заявляли, что перенаправят освободившихся сотрудников в действующие КПП, этого так и не произошло.

Чтобы не «застрять» на границе, перевозчики перестроили маршруты, но поскольку европейские контролирующие службы намеренно замедляют процесс оформления, у погранпереходов на всех направлениях образовались многокилометровые очереди. На границе с Латвией стоят порядка 700 фур, с Польшей – около 300.

# Очереди на границе Беларуси # общество

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