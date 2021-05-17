В Витебской области 25 тысяч человек прошли полный курс. В Беларуси продолжается вакцинация от коронавируса

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается прививочная кампания против COVID-19. Более 25 тысяч доз вакцины «Спутник V» получили медучреждения Витебской области. Препарат выпущен отечественным производителем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Часть партии, а это свыше 700 доз, доставлена в Лепельскую районную больницу. Прививки в первую очередь получат люди, которые по своей профессиональной деятельности подвержены более высокому риску заражения COVID-19. Одновременно идет запись на вакцинацию всех желающих.

Татьяна Шуляк, жительница Лепеля:

Коллективный иммунитет, во-первых. Во-вторых, мы не болели. Для нас это очень важно, чтобы перенести прививку благополучно и не заболеть, не заразить никого.

Ольга Жерносек, инструктор-валеолог Лепельской районной больницы:

Здесь у нас проводится вакцинация жителей Лепеля, а Лепельский район у нас разделен на амбулатории, ФАПы – там также проводится вакцинация по мере возможностей, заявок. То есть медработники, учреждения образования, дома престарелых, больницы сестринского ухода. У нас несколько таких есть на районе. Поэтому все желающие у нас получают вакцину.