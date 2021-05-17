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Белорусская армия получила новые образцы техники радиоэлектронной борьбы

17 мая 2021 07:03
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Новости Беларуси. Вклад в укрепление обороноспособности государства. Новые образцы техники радиоэлектронной борьбы поступили на вооружение белорусской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская армия получила новые образцы техники радиоэлектронной борьбы-1

48-й отдельный батальон Западного оперативного командования получил две станции помех, которые предназначены для обнаружения и подавления источников радиоизлучения и линий связи, а также мобильный комплекс радиомониторинга.

Белорусская армия получила новые образцы техники радиоэлектронной борьбы-4

Получение новых образцов повысит возможности подразделений радиоэлектронной борьбы. Техника весьма эффективна в борьбе со средствами воздушного нападения противника. Она позволяет прикрыть наши объекты от авиационных ударов.

Белорусская армия получила новые образцы техники радиоэлектронной борьбы-7

Виктор Гулевич, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель Министра обороны Беларуси:
Развитие технологий на современном этапе, развитие общества движет к этому и нашу военную технику. На срезе средств радиоэлектронной борьбы оно наиболее качественно проявляется. Потому что те силы и средства, которые имеются в наших подразделениях, осуществляющих воздействие на различного рода электронные объекты, позволяют нам успешно строить нашу защиту, оборону объектов, успешно выполнять задачи в целом.

Белорусская армия получила новые образцы техники радиоэлектронной борьбы-10

Новую технику задействуют и в совместном стратегическом учении Вооруженных Сил Беларуси и России «Запад-2021».

# Армия Беларуси # общество # Виктор Гулевич # Фотофакт

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