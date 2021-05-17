Белорусская армия получила новые образцы техники радиоэлектронной борьбы

Новости Беларуси. Вклад в укрепление обороноспособности государства. Новые образцы техники радиоэлектронной борьбы поступили на вооружение белорусской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

48-й отдельный батальон Западного оперативного командования получил две станции помех, которые предназначены для обнаружения и подавления источников радиоизлучения и линий связи, а также мобильный комплекс радиомониторинга.

Получение новых образцов повысит возможности подразделений радиоэлектронной борьбы. Техника весьма эффективна в борьбе со средствами воздушного нападения противника. Она позволяет прикрыть наши объекты от авиационных ударов.

Виктор Гулевич, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель Министра обороны Беларуси:

Развитие технологий на современном этапе, развитие общества движет к этому и нашу военную технику. На срезе средств радиоэлектронной борьбы оно наиболее качественно проявляется. Потому что те силы и средства, которые имеются в наших подразделениях, осуществляющих воздействие на различного рода электронные объекты, позволяют нам успешно строить нашу защиту, оборону объектов, успешно выполнять задачи в целом.