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Отменяются родительские дни. Какие ещё изменения произойдут в детских лагерях в Беларуси

17 мая 2021 06:39
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Новости Беларуси. Более 342 тысяч детей планируют оздоровить этим летом в Беларуси. Лагеря уже практически готовы к открытию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отменяются родительские дни. Какие ещё изменения произойдут в детских лагерях в Беларуси -1

Ожидается, что они начнут работу в начале июня. Отдых будет организован с соблюдением всех мер безопасности с учетом эпидобстановки. Ежедневный контроль состояния детей с измерением температуры – теперь обязательное правило.

Отменяются родительские дни. Какие ещё изменения произойдут в детских лагерях в Беларуси -4

В этой связи отменяются традиционные родительские дни с посещением корпусов. Встречи будут возможны только на открытом воздухе. Спрос на путевки в 2021 году выше, чем в 2020-м. Средняя стоимость в лагерях с круглосуточным пребыванием на 18 дней в среднем составит 520 рублей, в дневных сумма будет ниже в четыре раза.

# Детские лагеря в Беларуси # общество # Фотофакт

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