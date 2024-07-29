Путин распорядился подписать договор об объединённом энергорынке Союзного государства

Несмотря на все попытки подрыва стабильности и западные санкции, Минск и Москва продолжают развивать отношения в рамках Союзного государства. Для укрепления энергетической безопасности президент России Владимир Путин подписал распоряжение, поддерживающее договор о формировании объединенного энергорынка Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта тема обсуждалась неоднократно, в том числе в ходе визита российского лидера в Минск в мае 2024 года. Договор установит правовые основы создания, работы и развития объединенного рынка электроэнергии, а также регулирует отношения, связанные с оборотом электроэнергии между его участниками. Соглашение вступит уже 1 января 2025 года, а в 2027-м планируется расширить его действие на весь Евразийский экономический союз.