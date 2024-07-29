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Путин распорядился подписать договор об объединённом энергорынке Союзного государства

29 июля 2024 16:51
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Несмотря на все попытки подрыва стабильности и западные санкции, Минск и Москва продолжают развивать отношения в рамках Союзного государства. Для укрепления энергетической безопасности президент России Владимир Путин подписал распоряжение, поддерживающее договор о формировании объединенного энергорынка Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Путин распорядился подписать договор об объединённом энергорынке Союзного государства-1

Эта тема обсуждалась неоднократно, в том числе в ходе визита российского лидера в Минск в мае 2024 года. Договор установит правовые основы создания, работы и развития объединенного рынка электроэнергии, а также регулирует отношения, связанные с оборотом электроэнергии между его участниками. Соглашение вступит уже 1 января 2025 года, а в 2027-м планируется расширить его действие на весь Евразийский экономический союз.

# Беларусь-Россия # общество # Владимир Путин

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