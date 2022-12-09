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Важно, когда человек может найти себя. В Минске состоялся фестиваль для людей с особенностями

09 декабря 2022 13:31
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Новости Беларуси. Фестиваль для людей с ограниченными возможностями «Творчество рождает радость» прошел во Дворце культуры железнодорожников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Важно, когда человек может найти себя. В Минске состоялся фестиваль для людей с особенностями-1

На выставке декоративно-прикладного и изобразительного искусства можно было увидеть работы людей с особенностями. Для детей и молодежи подготовили различные площадки и активности – анимационную программу, аквагрим и боди-арт. Талантливые ребята с инвалидностью представили свои вокальные, театральные и музыкальные номера. Также на сцене выступили профессиональные артисты, известные эстрадные и народные коллективы.

Важно, когда человек может найти себя. В Минске состоялся фестиваль для людей с особенностями-3

Диана Апухтина, заведующая отделением дневного пребывания для инвалидов территориального центра социального обслуживания населения Октябрьского района:
Мы развиваем наших ребят в направлениях спортивных, духовных, нравственных. Люди с инвалидностью – это, возможно, люди еще с нераскрытыми талантами.

Важно, когда человек может найти себя. В Минске состоялся фестиваль для людей с особенностями-5

Анастасия Лось, главный специалист управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Октябрьского района:
В данной программе нет победителей. У нас все победители, потому что это праздник для них. Они люди, можно так сказать, с ограниченными возможностями, но с безграничными талантами.

Важно, когда человек может найти себя. В Минске состоялся фестиваль для людей с особенностями-7

Алексей Талай, паралимпиец, общественный деятель:
Отрадно видеть здесь многих друзей, соратников. Очень ведь важно, когда человек с ограниченными возможностями тем не менее может найти себя, продолжить свой путь.

Важно, когда человек может найти себя. В Минске состоялся фестиваль для людей с особенностями-9

Фестиваль прошел в рамках инклюзивного социального проекта «Время зажигать звезды». Он направлен на социализацию и адаптацию молодых инвалидов и развитие у них творческих талантов.

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# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # Алексей Талай # Новости Минска и Минской области

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