«Важно избегать резких манёвров и торможений». ГАИ напоминает водителям и пешеходам о безопасности на скользкой дороге

Новости Беларуси. В ближайшие дни в Беларуси прогнозируют ухудшение погодных условий (читайте здесь). На дорогах становится скользко и небезопасно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В связи с этим ГАИ напоминает водителям и пешеходам о соблюдении некоторых правил.

В такую погоду водителям следует выбирать сдержанный стиль вождения, исходя из состояния проезжей части, видимости и конкретной ситуации на дороге.