«Важно избегать резких манёвров и торможений». ГАИ напоминает водителям и пешеходам о безопасности на скользкой дороге
Новости Беларуси. В ближайшие дни в Беларуси прогнозируют ухудшение погодных условий (читайте здесь). На дорогах становится скользко и небезопасно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В связи с этим ГАИ напоминает водителям и пешеходам о соблюдении некоторых правил.
В такую погоду водителям следует выбирать сдержанный стиль вождения, исходя из состояния проезжей части, видимости и конкретной ситуации на дороге.
Анна Банадык, старший инспектор по особым поручениям ГУГАИ МВД Беларуси:
Наиболее сложными для движения могут быть участки на спусках, подъемах, закруглениях, также важно на продуваемых участках трасс. В населенных пунктах это места, где автомобилям приходится часто притормаживать – вблизи пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, а также на светофорах. Такие участки стоит проезжать с особой, повышенной осторожностью. В таких погодных условиях очень важно избегать резких маневров и торможений, аккуратно входить в повороты.
Пешеходам важно проявлять осторожность при пересечении проезжей части. Автомобиль невозможно остановить мгновенно, особенно на скользкой дороге. Поэтому переходить дорогу можно только в установленных местах, убедившись, что водители успели затормозить. В такую погоду стоит также позаботиться об обозначении себя фликерами.