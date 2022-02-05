Хореограф получила премию Forbes. Как танцевальному коллективу «Чабарок» удалось прославиться?

Новости Беларуси. В 2022 году заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь ансамбль народного танца «Чабарок» отмечает юбилей – весной ему исполняется 35 лет. Коллектив был создан еще в 1986 году его бессменным руководителем Натальей Леонидовной Дягель. Сегодня династию продолжает дочь хореографа, для которой это не просто работа, а дело всей жизни. Анастасия танцевала в «Чабарке» с двух лет, а окончив университет культуры и искусств, пришла в коллектив в качестве хореографа, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Анастасия Дягель, соруководитель, хореограф заслуженного любительского коллектива РБ ансамбля народного танца «Чабарок»:

Когда-то давным-давно моя мама, которая является художественным руководителем коллектива, у нее появилась идея создать коллектив именно народного танца, чтобы мы свое культурное наследие, белорусские традиции передавали, закладывали в каждого ребенка, который пришел в наш коллектив. То, что мы в него закладываем, он с этим чемоданчиком идет во взрослую жизнь и становится прекрасным, замечательным человеком. Вначале был маленький коллектив, потом он разрастался-разрастался. Мы получили звание образцового, и буквально через 5 лет наш коллектив получил звание, самую высокую награду для детского коллектива – заслуженный коллектив Республики Беларусь. По сей день мы гордо носим это звание и стараемся быть № 1.

Ансамбль создан при Минском государственном дворце детей и молодежи. Сегодня «Чабарок» – это пять возрастных групп концертного состава и более 400 участников, влюбленных в танец. Самому юному из них 3,5 года. Анастасия Дягель:

Дети занимаются три раза в неделю по два часа, но если у нас какие-то концерты, мероприятия, грандиозные проекты. То три раза в неделю превращаются в шесть раз в неделю. К слову, на днях хореограф Анастасия Дягель получила престижную премию Forbes Woman Awards. Премия присуждалась предпринимателям, которые в период пандемии сумели найти креативные решения. Анастасия Дягель:

Именно в августе проходил невероятный проект, на который мы подали заявку. Это специальный проект Forbes, который проходил по всему миру. Он проходил именно среди женщин, которые развили свой бизнес, свое дело в период пандемии и подняли его на новый уровень. Выбирали 30 лучших проектов Беларуси. Очень гордо, что мы со своим проектом, династией Дягель, вошли в эту тридцатку и получили звание одного из лучших проектов Республики Беларусь. Это очень гордо, прекрасно.

«Чабарки» для многих участников стали настоящим домом. Жизнь в коллективе – это не просто возможность приобрести гордую осанку, но и найти настоящих друзей, так как ребята очень много времени проводят вместе.

Александра Чернова, танцор среднего основного состава:

В пять лет я сказала маме, что очень хочу заниматься танцами, танцевать народные танцы. Она меня отвела в «Чабарок», и так я начала заниматься. С «Чабарком» мы ездим в разные поездки на гастроли. Например, в Италию ездили, в Грузию, в Будапешт и многие другие страны.

Павел Петрукевич, танцор среднего основного состава:

В целом мне очень нравится этот коллектив. Здесь довольно дружная атмосфера, все друг друга знают, между группами всегда есть общение. Танцы вообще замечательные. Говорят, что народники могут танцевать различные танцы.

Белорусский народный танец – это связь времен и поколений, душа народа, а также его история. Ансамблю танца «Чабарок» присущ особый творческий почерк, где национальные традиции создают единство духа. А география его концертных выступлений богата как в родной Беларуси, так и за ее пределами. За годы существования коллектив успел объездить полмира, принять участие в международных фестивалях и конкурсах, а также неизменно остается участником городских и областных мероприятий.