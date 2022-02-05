«Студенты отправляются по местам боевой славы». БГПУ организовывает «Звёздный поход» для молодёжи

Новости Беларуси. Десять отрядов и более 300 студентов и преподавателей из семи стран. «Звездный поход», который на протяжении многих лет организует Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, не просто знаковое мероприятие, но еще и настоящий подарок ко Дню студента, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Светлана Коптева, первый проректор БГПУ им. М. Танка, председатель организационного комитета по подготовке и проведению «Звездных походов»:

В педуниверситете есть замечательная традиция: после зимней сессии, в период зимних каникул студенты отправляются по местам боевой и трудовой славы белорусского народа. Первый «Звездный» стартовал в 1966 году именно с этой площади. Поэтому символично, что 57-й «Звездный поход», посвященный Году исторической памяти, стартует именно с того места, откуда стартовали студенты в первом «Звездном походе».

Маршрут проложен через Борисовский, Дзержинский, Крупский, Мядельский, Слуцкий и Столбцовский районы Минской области, Ивацевичский район Брестской области, Лидский и Новогрудский районы Гродненской области и Светлогорский район Гомельской области. В программе – встречи с ветеранами войны и труда, торжественные митинги и обязательно профориентационные встречи со старшеклассниками, мастер-классы, тренинги и спортивные соревнования.

Александр Кадлубай, замминистра образования Беларуси:

Традиционно «Звездные походы» являются мероприятием по продвижению имиджа педагога в Республике Беларусь, популяризации системы образования. Это также невозможно переоценить, поскольку участники – это студенты ведущего педагогического вуза нашей страны. Своим общением, поведением они показывают педагога будущего. Независимо от того, с кем они общаются – тем учащимся, который уже старшеклассником желает встать на стезю получения педагогического образования, или в целом с представителями того или иного региона, где будут находиться ребята. Это продвижение нашего педобразования в государстве. Миссия почетная и приятная. Недаром ребята из года в год стремятся попасть в состав звездных отрядов.

Анна Щеглова, студентка исторического факультета БГПУ им. М. Танка (Беларусь):

Для нас, студентов-историков, «Звездные походы» и их традиции наиболее актуальны, особенно в Год исторической памяти, потому что мы чтим память тех, кто воевал за нашу Родину, учителей, которые развивали наше образование в Беларуси. В принципе, это очень хорошее мероприятие для развития патриотизма у будущего поколения. Сессия на высший балл. Студент Ташкентского педагогического университета имени Низами признается, что берут в звездные ряды только лучших из лучших. И прежде чем проделать долгий путь до Минска, участникам из Узбекистана пришлось попотеть во время сессии.

Жавохир Нишонхужаев, студент Ташкентского педагогического университета имени Низами (Узбекистан):

Спасибо Беларуси за теплый и гостеприимный прием, который нам оказали. Мы очень рады быть здесь и принять участие в 57-м интернациональном походе. Это гордость для нас. Мы надеемся, что именно наш отряд возьмет первое победоносное место. И мы с гордостью вернемся в нашу страну и покажем всем, чтобы вся молодежь, которая учится и принимает активное участие, чтобы они знали, ради чего сюда ехать, и чтобы они помнили историю. Первые впечатления не заставили себя ждать.

Роман Чернай, студент Института социально-гуманитарного образования Московского государственного педагогического университета (Россия):

Впечатления самые радостные, потому что только приехали, невыспавшиеся пришли и уже стали бодрыми, потому что нас встретили с улыбками, с позитивом, с самыми добрыми эмоциями. И за это огромное спасибо.

Александр Кадлубай:

Очень важно, что поход интернациональный. Постоянно представители государства Азербайджана, Туркменистана, Узбекистана, Российской Федерации, Китайской Народной Республики откликаются. Это укрепление дружбы между нашими государствами. Это налаживание дружеских отношений между молодежью и в перспективе мы понимаем, что это будет налаживание дружеских и деловых профессиональных отношений в последующем. Кроме того, в аспекте исторической памяти это тоже очень важно, поскольку белорусы помнят всегда тот вклад, которые внесли государства, входившие в СССР, которые приняли удар агрессора и в последующем освобождали каждый метр нашей с вами родины. Очень важным моментом еще является то, что на обелисках еще зачастую могут увидеть и фамилии своих соотечественников, которые лежат здесь, на этой земле, положили свою жизнь на алтарь Победы. Проводить участников похода пришли не только первые лица государства и представители посольств, но и те, кто возлагал цветы к обелискам еще в конце прошлого века. Но самое главное – здесь каждый знает, для чего все собрались.