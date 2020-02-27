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Важник: «Система автобусных перевозок – все терминалы «умерли» в Минске. Потому что неправильно были расположены»

27 февраля 2020 11:12
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Рынок перевозок такси в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».

«Вы хотите сказать, что Нацбанк, Минфин и МНС не блюдут интересы государства, пуская на рынок агрегаторов такси?»

Юрий Важник, эксперт по безопасности дорожного движения:
Я бы не драматизировал ситуацию – рынок существует, он действует на определённых приницпах. И знаете, что происходит?

Вот эти люди, которые «атакуют», назовем так, атакуют рынок, атакуют, с точки зрения профессиональных перевозчиков, они делают очень важную работу с точки зрения, как «Щука нужна, чтобы карась не дремал».

Вот смотрите чуть в сторону: система автобусных перевозок – все терминалы «умерли» в городе Минске, все закончили свою деятельность. Почему? Потому что они неправильно были расположены. Тот, кто принимал решение – не возле станций метро. А вот эти люди, которые возят легально-нелегально, они нашли то место, которое выгодно, людям удобно – рядом со станцией метро, и уже на вокзале, и так далее начинается целая вакханалия. Но она с точки зрения происходит того, что они ищут выгоды, удобства для людей.

Важник: «Система автобусных перевозок – все терминалы «умерли» в Минске. Потому что неправильно были расположены»-1

# Такси Минска # общество # Юрий Важник

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