«Говорить о том, что есть вопросы с качеством, некорректно». Как очищают воду на «Минскводоканале»

Доброе утро в семье Кривонос начинается с кружечки свежезаваренного чая. Поговаривают, жителям Фрунзенского и Московского районов к бодрящим напиткам с ароматом хлорки не привыкать. Вода в эти точки столицы поступает из поверхностных источников, а значит, подвергается серьезной обработке. Вместо сомнительного коктейля из-под крана в этой семье предпочитают питьевую воду из магазина.

Алексей Кривонос, не пьет воду из крана:

Пьем исключительно бутилированную воду. Бутилированную используем для приготовления еды, чая. Воду из-под крана мы не употребляем по одной простой причине, потому что она не совсем пригодна для питья. Она хлорированная и проходит не такую обработку, которая нужна для употребления в пищу.

Несмотря на то, что вода в кранах все же оставляет желать лучшего, на «Минскводоканале» уверяют: волнения горожан беспочвенны. Чтобы утолить жажду журналистского любопытства, отправляемся на очистную водопроводную станцию.

Специалисты предприятия, как в воду глядели: предлагают начать экскурсию с дегустации.

Деятельность станции бьет ключом 24/7. В сутки ее продуктивность составляет от 140 до 150 тысяч метров кубических воды. Источник живительной влаги – водохранилище Крылово. Система очистки включает несколько этапов.

Антон Голоскок, начальник производства «Минскводопровод» УП «Минскводоканал»:

Мы с вами находимся в здании скорых фильтров, на которых происходит последний этап очистки воды. До того, как оказаться в скорых фильтрах, вода проходит еще несколько степеней очистки. Сначала она поступает на смесители, затем поступает в горизонтальные отстойники и уже в дальнейшем она оказывается здесь.

А это машинный зал насосной станции. По водоводам очищенная вода подается в город. Процесс полностью автоматизирован.

Ирина Герасименок, машинист насосных установок очистной водопроводной станции УП «Минскводоканал»:

Все выведено на компьютер и мы следим за тем, чтобы не перегружались насосы, потому что это очень важно. Если перегружается насос, значит, система должна подключать дополнительно насос.

И все же вернемся к той самой хлорке. Нас заверили – ее концентрация не превышает допустимых санитарных норм. Не первый год на «Минскводоканале» ведутся разговоры о замене жидкого хлора гипохлоритом натрия, который менее ощутим на вкус, но процесс еще налаживается. Коснулись темы и водопроводной сети.

Антон Голоскок:

В городе больше трех тысяч ста километров сети – это достаточно большая протяженность водопровода. Между тем, одну треть сети в год мы промываем и выполняем весь комплекс регламентных работ, поэтому говорить о том, что есть вопросы с качеством воды, связанные с отсутствием регламентных работ, на мой взгляд, некорректно.