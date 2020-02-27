Участница восьмого съезда ФБП: мы ждём защиты наших прав и интересов, улучшения условий труда и реализации своего потенциала

Большое мероприятие объединяет более полутысячи делегатов со всей страны. Это опытные и заслуженные люди. Среди участников есть и работающая молодежь, ведь именно за ней будущее профсоюзного движения.

Сегодня Федерация профсоюзов – она одна из массовых общественных организаций страны. В первую очередь масштабную работу она проводит по защите трудовых прав и гарантий работников. Так, за последние несколько лет профсоюзы выявили свыше 200 тысяч нарушений трудового законодательства. Большую часть удалось устранить. На постоянном контроле организации и выплата зарплат работникам. В начале 2020 года около сотни структур задолжали своим сотрудникам более 9,5 миллиона рублей.

Виолетта Селезнева, слесарь-сборщик бытовой техники завода «Атлант»:

Для меня лично мероприятие такого масштаба и значения впервые. Для меня это большая ответственность в том числе. Да, действительно на этом съезде будут приняты важные по дальнейшему развитию федерации.

Чего хочет молодежь, чего она ждет? Мы, как и другие работники, ждем защиты наших прав и интересов, улучшения условий труда и жизни и реализации себя, своих идей и своего потенциала.