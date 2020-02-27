Участница восьмого съезда ФБП: мы ждём защиты наших прав и интересов, улучшения условий труда и реализации своего потенциала

Новости Беларуси. Подведение итогов и определение новых задач. В Минске начинает работу двухдневный VIII съезд Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Подведение итогов и определение новых задач. В Минске начинает работу двухдневный VIII съезд Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Большое мероприятие объединяет более полутысячи делегатов со всей страны. Это опытные и заслуженные люди. Среди участников есть и работающая молодежь, ведь именно за ней будущее профсоюзного движения.
Сегодня Федерация профсоюзов – она одна из массовых общественных организаций страны. В первую очередь масштабную работу она проводит по защите трудовых прав и гарантий работников. Так, за последние несколько лет профсоюзы выявили свыше 200 тысяч нарушений трудового законодательства. Большую часть удалось устранить. На постоянном контроле организации и выплата зарплат работникам. В начале 2020 года около сотни структур задолжали своим сотрудникам более 9,5 миллиона рублей.
Виолетта Селезнева, слесарь-сборщик бытовой техники завода «Атлант»:
Для меня лично мероприятие такого масштаба и значения впервые. Для меня это большая ответственность в том числе. Да, действительно на этом съезде будут приняты важные по дальнейшему развитию федерации.
Чего хочет молодежь, чего она ждет? Мы, как и другие работники, ждем защиты наших прав и интересов, улучшения условий труда и жизни и реализации себя, своих идей и своего потенциала.
Итоги масштабного форума станут основой новой программы деятельности Федерации на ближайшие 5 лет. Ожидается, что участие в большом мероприятии 28 февраля примет и глава государства. Накануне, предваряя это важнейшее социально-политическое событие, Александр Лукашенко присудил Федерации профсоюзов Беларуси Почетное государственное знамя.