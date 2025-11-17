Прямой эфир

Минское «Динамо» 7:3 разбило «Ак Барс» в выездном матче КХЛ

17 ноября 2025 11:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Минское «Динамо» разбило «Ак Барс» в выездном матче чемпионата КХЛ. Таким образом, «зубры» выиграли оба противостояния у одной из лучших команд Востока, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Особенно здорово белорусы выглядели в первом периоде. Они умудрились забросить 4 шайбы. Дубль оформил Виталий Пинчук. Также точные броски нанесли Липский и Сотишвили. После антракта подопечные Дмитрия Квартальнова оборотов не сбавили. И только заключительная треть прошла в равной борьбе. Финальный счет – 7:3.

«Динамо» закрепилось на третьей позиции Запада. Выездная серия продолжится противостоянием с «Северсталью».

# Хоккей

Другие новости рубрики

Все новости
«Сила традиций» – как прошёл турнир в Новосибирске и каких высот добились белорусские борцы?
16 ноября 2025 20:06

«Сила традиций» – как прошёл турнир в Новосибирске и каких высот добились белорусские борцы?

Александр Карелин – о «Силе традиций», золоте Беларуси и целях. Эксклюзивное интервью с сенатором России
16 ноября 2025 19:00

Александр Карелин – о «Силе традиций», золоте Беларуси и целях. Эксклюзивное интервью с сенатором России

Олимпийские чемпионы и спортивная общественность высадили кедровую аллею в Минске
15 ноября 2025 19:41

Олимпийские чемпионы и спортивная общественность высадили кедровую аллею в Минске