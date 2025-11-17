Минское «Динамо» 7:3 разбило «Ак Барс» в выездном матче КХЛ

Минское «Динамо» разбило «Ак Барс» в выездном матче чемпионата КХЛ. Таким образом, «зубры» выиграли оба противостояния у одной из лучших команд Востока, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Особенно здорово белорусы выглядели в первом периоде. Они умудрились забросить 4 шайбы. Дубль оформил Виталий Пинчук. Также точные броски нанесли Липский и Сотишвили. После антракта подопечные Дмитрия Квартальнова оборотов не сбавили. И только заключительная треть прошла в равной борьбе. Финальный счет – 7:3.

«Динамо» закрепилось на третьей позиции Запада. Выездная серия продолжится противостоянием с «Северсталью».