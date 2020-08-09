Геннадий Давыдько о том, как голосовал на выборах Президента: «Стоял в очереди и был рад»

Новости Беларуси. Во время предвыборной кампании в стране работали общественные приёмные. Всего более 150. Об этом в эфире телеканала СТВ рассказал Геннадий Давыдько, председатель РОО «Белая Русь».
Новости Беларуси. Во время предвыборной кампании в стране работали общественные приёмные. Всего более 150. Об этом в эфире телеканала СТВ рассказал Геннадий Давыдько, председатель РОО «Белая Русь».
Геннадий Давыдько, председатель РОО «Белая Русь»:
Когда люди туда приходили с вопросами, со своими проблемами, мы старались помочь этим людям. Более того, те просьбы и пожелания аккумулируются сейчас, они находятся в Администрации Президента. Они будут решаться, естественно, все эти проблемы. Попутно мы там тоже проводили свой опрос: как вы думаете, какие настроения? Плюс, когда мы собирали подписи за нашего кандидата Александра Григорьевича Лукашенко, мы тоже говорили с людьми на местах. Мы видели, что происходит.
Так мы примерно понимали, что нас значительное большинство, которое поддерживает в этой ситуации. Более того, мы вели, конечно, и разъяснительную работу. И народ показал и сегодня на участках. Посмотрите, предварительное голосование о чём свидетельствовало? Оно свидетельствовало, что люди, которые пришли специально проголосовать раньше, они как бы хотели даже демонстративно это сделать, чтобы показать свою точку зрения. Не кричать на площадях, а показать свою точку зрения.
Сегодня я, впервые в жизни, на избирательном участке стоял в очереди. И, кстати, был этому рад. Это странное такое состояние – я стоял в очереди на избирательном участке, чтобы проголосовать. Слышал, о чём люди переговариваются. Ещё одно наблюдение такое необычное – люди были сосредоточенные и серьёзные в этой очереди на участок. Они совершали важный государственный акт, они это понимали, они поддерживали. Я понимал, что они будут голосовать за нашего кандидата, потому что они были настроены сурово. Они давали отпор тому прессингу, который со стороны интернет-ресурсов осуществлялся со стороны других кандидатов, скажем так.
«Это одна из технологий, продвигаемых альтернативными кандидатами». Почему несколько избирательных участков в Минске не смогли вовремя закрыться – читайте здесь.