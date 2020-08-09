Геннадий Давыдько о том, как голосовал на выборах Президента: «Стоял в очереди и был рад»

Геннадий Давыдько, председатель РОО «Белая Русь»:

Когда люди туда приходили с вопросами, со своими проблемами, мы старались помочь этим людям. Более того, те просьбы и пожелания аккумулируются сейчас, они находятся в Администрации Президента. Они будут решаться, естественно, все эти проблемы. Попутно мы там тоже проводили свой опрос: как вы думаете, какие настроения? Плюс, когда мы собирали подписи за нашего кандидата Александра Григорьевича Лукашенко, мы тоже говорили с людьми на местах. Мы видели, что происходит.

Так мы примерно понимали, что нас значительное большинство, которое поддерживает в этой ситуации. Более того, мы вели, конечно, и разъяснительную работу. И народ показал и сегодня на участках. Посмотрите, предварительное голосование о чём свидетельствовало? Оно свидетельствовало, что люди, которые пришли специально проголосовать раньше, они как бы хотели даже демонстративно это сделать, чтобы показать свою точку зрения. Не кричать на площадях, а показать свою точку зрения.