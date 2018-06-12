12 июня в Беларуси стартует кампания по набору детей в первые классы школ и гимназий

Новости Беларуси. Кампания по набору детей в первые классы школ и гимназий стартует 12 июня в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые за парты нынешней осенью сядут более 20 тысяч школьников, откроется 854 первых класса. Для того чтобы ребенок был зачислен по месту жительства, необходимо заявление от родителей, медицинская справка и свидетельство о рождении. Приемные комиссии в школах будут работать до 28 августа.