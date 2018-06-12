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12 июня в Беларуси стартует кампания по набору детей в первые классы школ и гимназий

12 июня 2018 07:36
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Новости Беларуси. Кампания по набору детей в первые классы школ и гимназий стартует 12 июня в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

12 июня в Беларуси стартует кампания по набору детей в первые классы школ и гимназий-1

Впервые за парты нынешней осенью сядут более 20 тысяч школьников, откроется 854 первых класса. Для того чтобы ребенок был зачислен по месту жительства, необходимо заявление от родителей, медицинская справка и свидетельство о рождении. Приемные комиссии в школах будут работать до 28 августа.

12 июня в Беларуси стартует кампания по набору детей в первые классы школ и гимназий-4

# Школы в Беларуси # общество # Фотофакт

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