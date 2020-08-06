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Василий Ревяко: я человек немолодой, возвращаюсь назад – это совершенно другая страна

06 августа 2020 19:41
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Новости Беларуси. 4 августа Александр Лукашенко выступил с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выступление главы государства в таком формате – это ориентир для каждого белоруса, ведь обозначены приоритеты развития страны в ключевых сферах.

Василий Ревяко: я человек немолодой, возвращаюсь назад – это совершенно другая страна-1

Василий Ревяко, Герой Беларуси, председатель сельхозпредприятия «Прогресс-Вертелишки»:
Возвращаясь с этого форума, конечно, каждый человек пропускает через себя все это. Я смотрел влево, вправо, смотрел на нашу родную Беларусь – насколько она красива, насколько много сделано. Я человек немолодой и думаю: я возвращаюсь назад – это совершенно другая страна.

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# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Александр Лукашенко # Василий Ревяко # Фотофакт

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