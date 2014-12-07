Василий Лосич о спайсе: С первого употребления фактически уже люди становятся инвалидами

Новости Беларуси. Самые главные комментарии, конечно, даст суд. Осталось его дождаться. А в решении проблемы наркотиков медлить нельзя. На неделе Президент дал Министерству внутренних дел полную свободу действий в этом вопросе.

МВД предлагает ужесточить антинаркотическое законодательство.

Распространители запрещенных веществ используют все более ухищренные способы. Правоохранителям пришлось взять под особый контроль даже работу «Белпочты». Наркотики пересылают прямо в конвертах. А на днях оперативники изъяли в Могилеве 7 килограммов героина, выпаренного из пропитанной наркотиком одежды.

Но больше всего беспокоит ситуация с так называемыми «спайсами». О методах борьбы программа «Неделя» пообщалась с начальником главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Республики Беларусь Василием Лосичем.

Василий Михайлович, проблема спайсов вышла на президентский уровень. Вообще, насколько серьезно она сегодня стоит в Беларуси?

Василий Лосич, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Республики Беларусь:

Стоит достаточно серьезно. Сегодня рынок спайсов занимает примерно 70% незаконного оборота наркотиков на территории Республики Беларусь. И почему еще он вышел на такой уровень и, скажем так, выглядит, как серьезная проблема, это связано с тем, что это легкодоступный наркотик, дешевый, распространяется бесконтактным способом. Это, так называемый дизайнерский наркотик, в который вовлечена, в основной своей массе, молодежь. Поэтому это вызывает тревогу.

В Интернете много можно видеть роликов людей, которые находятся под воздействием вот этих новых синтетических наркотиков. И когда ты их смотришь, вообще создается впечатление, что происходит полная деформация личности.

Василий Лосич:

Эти новые наркотики, они, во-первых, до конца не изучены, их вообще эффект и последствия. А то, что уже в первого употребления начинаются необратимые последствия в мозгу – это да.

Здесь вообще вопиющий случай. По-моему, в Гомеле подростки, приняв какие-то наркотические вещества, насколько я понимаю, выковарили своему товарищу глаза!

Василий Лосич:

Да. И при этом он лежал и смеялся. Не ощущая, ни боли, ничего. Они потешались. Но это не единичный случай. В Минске было, когда вспороли живот, и искали чип в животе. То есть, это сплошь и рядом происходит. Особенно вот эти, так называемые, «марки» – они вообще, по мнению специалистов, не особо вызывают зависимость, но с первого употребления уже начинаются необратимые процессы в мозгу. И фактически уже люди становятся инвалидами.

Президент Министерству внутренних дел дал полную свободу действий в решении этой проблемы. Что будет делать МВД? Каким будет следующий шаг? Не будет гонки за показателями?

Василий Лосич:

Следующим шагом будет принятие нормативно-правового акта, в котором будет закреплено полномочие, в том числе, и Министерства внутренних дел, и те законодательные инициативы, которые были высказаны, в том числе и на совещании у президента, и те, которые готовило Министерство внутренних дел изначально. Поэтому это первый шаг. А второй шаг, мы, конечно, будем прорабатывать со всеми заинтересованными ведомствами, министерствами, наши дальнейшие пути. Конечно, будем согласовывать, мы не будем единогласно, единолично принимать решения. Но здесь появятся, скажем так, тот рычаг, который позволит нам более оперативно действовать, используя вот это полномочие, данное президентом.



Наркотики – проблема глобальная. Наверное, нет ни одной страны, которой бы она ни коснулась. Беларусь в этом рейтинге, она на каких местах находится?

Василий Лосич:

Если брать по наркоситуации, мы довольно-таки выгодно располагаемся в этом рейтинге, в плане того, что, если брать постсоветское пространство, и окружающие нас государства, в том числе, и западной Европы, то у нас достаточно низкий уровень наркотизации населения. На данный момент он примерно 165 человек на 100 тысяч населения. Это довольно низкая цифра. И если сравнить, Российская Федерация – порядка пятисот, примерно настолько же Украина. И мы понимаем, что у нас даже больше выстроена система учета, поэтому более достоверно можем говорить об этой цифре. Но, тем не менее, это та цифра, которая уже настораживает, которая дает основания нам принимать какие-то меры, в том числе и радикальные.

То есть, если говорить о цифрах, можно оценить, может быть, есть такие цифры, экономический ущерб от распространения наркотиков на территории Беларуси?

Василий Лосич:

Я приведу такую одну цифру, которую, мы, в общем-то, просчитали, и она объяснима. Примерно в сутки на территории Республики Беларусь курительных смесей оборот достигает до 10 килограмм. По различным оценкам, в зависимости от региона, конечно, от суток, но тем не менее. И оценочная стоимость ежесуточного оборота доходит до двух миллиардов белорусских рублей. То есть вы представляете, какие деньги проворачиваются в этом обороте.

С 1 января заработает Евразийский экономический союз между Россией, Беларусью и Казахстаном. То есть фактически границы будут открыты. Вот это как-то может повлиять на ситуацию с распространением наркотиков у нас в республике?

Василий Лосич:

Это, безусловно, немножко усложняет работу правоохранительным органам. Но, в общем-то, мы же заранее прогнозировали эту ситуацию, заранее прорабатывали все возможные риски и угрозы. В том числе и с правоохранительными органами вот этих государств. Мы очень тесно взаимодействуем в рамках ОДКБ с коллегами, то есть фактически в эти же страны входит блок ОДКБ, поэтому мы проводим совместные учения, совместные операции: «Канал», «Запад-Фильтр», «Восток», как угодно. Но, тем не менее, конечно, работы правоохранительным органам добавится, но, в общем-то, подготовительная работа изначально проводилась, и особого всплеска мы не ожидаем.

У вас сложилось какое-то среднестатистическое лицо наркомана? Это юноша, девушка? Сколько лет? С чего он начинает употреблять наркотики, с каких веществ?

Василий Лосич:

Да, раньше, когда-то это была прерогатива таких закоренелых, ранее судимых зэков, которые опускались на это дно и начинали употреблять наркотики. Сейчас, к сожалению, наркомания молодеет, и мы имеем в возрасте от 18 до 29 лет, это 65% всех наркозависимых. И вот эта динамика с каждым годом отрицательная, потому что наркомания молодеет. Социальный портрет очень трудно вырисовать, потому что здесь, как из неблагополучных семей дети, хотя они, в общем-то, не выделяются особо. Среднестатистический студент, молодежь. Здесь нет какой-то градации. К сожалению, эта проблема коснулась всех.

Сколько человек может подсадить на иглу наркоман, который употребляет, который сидит на наркотиках?

Василий Лосич:

Это общемировая практика, и считается, что один наркоман за свою деятельность вовлекает в такую же деятельность порядка 10 человек. Это общепринятая цифра во всем мире.