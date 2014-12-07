Штраф за незаконно срубленную ель - Br7,5 млн

Новости Беларуси. В Беларуси в преддверии новогодних праздников будет усилено патрулирование лесов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пытаться предотвратить браконьерские вырубки елей и сосен будут не только лесники, но и сотрудники милиции.

Для этого на дорогах, проходящих вдоль лесных массивов, устанавливаются контрольные посты. Патрулирование также ведется на автостанциях, железнодорожных вокзалах и в электричках.