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Штраф за незаконно срубленную ель - Br7,5 млн

07 декабря 2014 14:07
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Новости Беларуси. В Беларуси в преддверии новогодних праздников будет усилено патрулирование лесов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пытаться предотвратить браконьерские вырубки елей и сосен будут не только лесники, но и сотрудники милиции.

Для этого на дорогах, проходящих вдоль лесных массивов, устанавливаются контрольные посты. Патрулирование также ведется на автостанциях, железнодорожных вокзалах и в электричках.

За незаконно срубленное дерево нарушителю грозит штраф до 7,5 миллионов рублей.

# общество # Новый год

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