Александр Лукашенко: избирательное законодательство Беларуси соответствует международным принципам

Новости Беларуси. Парламентские выборы в Беларуси должны пройти в соответствии с международными принципами. Национальное законодательство позволяет организовать избирательный процесс по всем демократическим нормам и сложившимся в стране традициям. Сегодня о проведении электоральной кампании вновь говорили на совещании у главы государства.

Менее месяца назад во Дворце Независимости уже поднимались вопросы совершенствования избирательного процесса, в том числе с учетом и рекомендаций международных организаций, таких как БДИПЧ ОБСЕ.

Сегодня на совещании у Президента вернулись к предстоящему политическому событию с участием представителей местной власти.

Напомним, четырехлетние полномочия депутатов нижней палаты парламента заканчиваются в октябре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Немного времени осталось до официального старта электоральной компании. Я хочу напомнить, что, согласно нашему законодательству, выборы должны быть объявлены не позднее 10 июня. Соответствующие решения, естественно, будут приняты в срок, здесь проблем абсолютно никаких нет. Хотел бы сегодня услышать о том, что сделано по подготовке к выборам, как выполняются поручения в отношении совершенствования избирательного процесса, готовности организаторов важного общественно-политического события. Нам необходимо нацелить средства массовой информации на освещение избирательного процесса. И секретов никаких ни от кого быть не должно. Законодательство Беларуси соответствует международным принципам, учитывает сложившиеся в нашей стране правила, традиции проведения выборов. Мы воспринимаем это как должное. И, соответственно, помалкиваем иногда. Однако скромности здесь быть не должно. Опять же, об этом нужно прямо говорить.