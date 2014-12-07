7 декабря жители Гродно смогли бесплатно обзавестись одеждой, игрушками, книгами и аксессуарами

Новости Беларуси. «Фримаркет» по-гродненски. 7 декабря жители города над Неманом смогли приобрести одежду, игрушки, книги и аксессуары совершенно бесплатно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Единственное условие – взамен горожане должны были оставить какую-нибудь уже не нужную им вещь. Главное чтобы она имела товарный вид и могла принести другим пользу.

Такую своеобразную бесплатную ярмарку приурочили к наступающим рождественским и новогодним праздникам.

Участники ярмарки:

Детективы оставляю здесь, а себе я подобрал Агату Кристи. Дело в том, что у меня Агаты Кристи много чего есть. Но маленькие, типа вот таких брошюрочек. А мне это понравилось. Я считаю, что для меня это равноценный обмен.

Решил избавиться от этого синдрома плюшкинизма и отдать эту вещь людям, которые, может, вдохнут в неё вторую жизнь. Кто-то будет радоваться, пользоваться. И, в свою очередь, я что-нибудь тут найду, может музыку какую-нибудь или интересную другую вещь.

«Фримаркеты» или равноценные обмены достаточно популярны в соседних странах. Они помогают вдохнуть вторую жизнь в уже ненужные, но ещё добротные вещи. Когда складировать в доме их нет места, а выбросить жалко.

В Гродно решили поддержать и развить идею бесплатных ярмарок.

Так, горожане делились не только одеждой, книгами и игрушками, а предлагали совершенно бесплатно и свои услуги.

Любой человек, посетивший «Фримаркет», мог, например, попасть к визажисту.

Участница ярмарки:

Так как я занимаюсь визажем, макияжем, есть возможность - и я предлагаю это. Предлагаю бесплатно, мне не жалко. Пусть людям будет приятно.

Ольга Комягина, организатор акции:

Хотим показать, что вещи можно не только покупать, но ими можно и меняться. У нас в шкафах очень много одежды, аксессуаров, которые мы не носим, которые нам не нужны. А может быть эти вещи нужны кому-нибудь другому. Это не благотворительность, это равноценный обмен вещами.

Первый блин в Гродно не стал комом. За день «Фримаркет» посетили несколько десятков человек. Организаторы акции уже обещают, что такие бесплатные ярмарки станут в городе традиционными.