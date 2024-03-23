Василевская прокомментировала информацию о двухсуточной схеме сближения с МКС

Чуть более получаса остается до старта ракеты-носителя с кораблем «Союз МС-25», который доставит на станцию экипаж 21-й экспедиции посещения МКС. В ее составе наша соотечественница Марина Василевская вместе с российским космонавтом Олегом Новицким и астронавтом NASA Трейси Дайсон.

Полет пройдет по двухсуточной системе сближения и продлится 50 часов 34 минуты. Изначально экипаж должен был лететь по сверхкороткой двухвитковой схеме. Но изменения не пошатнули решительность белорусской участницы космического полета. Марина Василевская заявила, что готова к миссии. Об этом она рассказала во время встречи экипажа корабля «Союз МС-25» с руководством «Роскосмоса» и белорусской делегацией.

Марина Василевская проделала грандиозную работу, чтобы мечты всех белорусов о покорении космоса стали явью. Этому историческому моменту предшествовала колоссальная подготовительная работа. Девушка достойно выдержала все тренировочные испытания, продемонстрировав свой сильный характер и отличную физическую подготовку.

Этим утром, не изменяя традициям космонавтики, экипаж 21-й экспедиции посещения МКС проводили на Байконур под легендарную композицию «Трава у дома».