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Василевская прокомментировала информацию о двухсуточной схеме сближения с МКС

23 марта 2024 12:06
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Чуть более получаса остается до старта ракеты-носителя с кораблем «Союз МС-25», который доставит на станцию экипаж 21-й экспедиции посещения МКС. В ее составе наша соотечественница Марина Василевская вместе с российским космонавтом Олегом Новицким и астронавтом NASA Трейси Дайсон.

Василевская прокомментировала информацию о двухсуточной схеме сближения с МКС-1

Полет пройдет по двухсуточной системе сближения и продлится 50 часов 34 минуты. Изначально экипаж должен был лететь по сверхкороткой двухвитковой схеме. Но изменения не пошатнули решительность белорусской участницы космического полета. Марина Василевская заявила, что готова к миссии. Об этом она рассказала во время встречи экипажа корабля «Союз МС-25» с руководством «Роскосмоса» и белорусской делегацией.

Марина Василевская проделала грандиозную работу, чтобы мечты всех белорусов о покорении космоса стали явью. Этому историческому моменту предшествовала колоссальная подготовительная работа. Девушка достойно выдержала все тренировочные испытания, продемонстрировав свой сильный характер и отличную физическую подготовку.

Этим утром, не изменяя традициям космонавтики, экипаж 21-й экспедиции посещения МКС проводили на Байконур под легендарную композицию «Трава у дома».

Василевская прокомментировала информацию о двухсуточной схеме сближения с МКС-4

Как сообщает «Роскосмос», в 10:37 ракета была допущена к заправке. Экипаж прошел проверку скафандров и их герметичность, связи и параметров здоровья и отправился на стартовую площадку космодрома. Пуск назначен на 15 часов 36 минут по минскому времени.

По решению Госкомиссии, Марина Василевская, как и планировалось, на МКС проведет 12 дней. За это время ей предстоит выполнить научную программу, которая включает семь целевых работ. О желании отправиться в космос заявили более двух тысяч белорусов. Но пройти строгий отбор смогли только двое – Марина Василевская и ее дублер Анастасия Ленкова.

# Белорусские космонавты # общество # Марина Василевская # Олег Новицкий

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