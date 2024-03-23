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Крутой: основной задачей ночи было не дать уйти террористам через нашу общую границу – она выполнена

23 марта 2024 11:40
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Дмитрий Крутой прокомментировал страшный теракт в «Крокус Сити Холле» под Москвой. «Мы готовы подставить плечо в любом формате», – заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России.

Крутой: основной задачей ночи было не дать уйти террористам через нашу общую границу – она выполнена-1

Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:
В связи со вчерашним чудовищным терактом в «Крокус Сити Холле» работа посольства Беларуси в России переведена фактически в круглосуточный режим.

Важным вопросом является оказание российским специалистам всей необходимой помощи. Такая помощь предложена по линии наших медицинских органов, начиная от министра, руководителей наших больниц. Мы готовы подставить плечо в любом формате.

Руководитель Комитета государственной безопасности находится на прямой связи со своим коллегой. И фактически основной задачей прошедшей ночи было не дать уйти террористам через нашу общую границу. Такая задача выполнена. Были введены максимальные меры безопасности.

Что касается нашего посольства, то мы приняли решение отменить ближайшие мероприятия. Наверное, не будем праздновать День единения народов Беларуси и России. Вчерашний вечер и прошедшая ночь показали, что наше единение произошло по духу, а не по букве. Огромное количество белорусов, которые пришли к российскому посольству в Минск и почтили память погибших, говорит об этом красноречивее всего. Аналогично и здесь: мы получили сотни, если не тысячи звонков со словами соболезнования и просьбой передать их семьям погибшим в результате этого чудовищного теракта граждан.

# Теракт # общество # Дмитрий Крутой

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