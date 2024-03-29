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Василевская и Новицкий поприветствовали с МКС участников форума «Союзное государство. Научный прорыв»

29 марта 2024 10:59
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Укрепление научно-технического и инновационного сотрудничества, определение ключевых направлений взаимодействия, создание необходимых условий для совместной работы ученых и молодых исследователей, реализация совместных проектов – такие цели ставит перед собой экспертно-медийный форум «Союзное государство. Научный прорыв», который открылся сегодня, 29 марта, в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василевская и Новицкий поприветствовали с МКС участников форума «Союзное государство. Научный прорыв»-1

В центре внимания специалистов – формирование единого научно-технологического пространства. Отдельное внимание – проектам в космической сфере. Благодаря тесному сотрудничеству белорусских и российских ученых стал возможен полет на орбиту первого в истории суверенной Беларуси космонавта. И сегодня с борта МКС Марина Василевская и Олег Новицкий поприветствовали участников форума.

Василевская и Новицкий поприветствовали с МКС участников форума «Союзное государство. Научный прорыв»-4

Марина Василевская, участница космического полета из Республики Беларусь:
Трудно передать эмоции, которые меня сейчас охватывают. Это и чувство гордости за то, что я получила возможность первой среди белорусских женщин поработать в космосе, и чувство глубокой благодарности руководителям наших государств. Я сердечно приветствую всех участников экспертно-медийного форума «Союзное государство. Научный прорыв». Примите наши с Олегом самые теплые пожелания удачи и успеха форуму. Пусть дискуссии и новые идеи, которыми ознаменуется форум, послужат на благо народов Беларуси и России.

Космонавты выразили надежду, что результаты научных экспериментов, проводимых в ходе этого полета, помогут дальнейшему развитию совместной деятельности специалистов двух стран и будут способствовать укреплению научно-технологического суверенитета Беларуси и России.

# Союзное государство # общество # Марина Василевская

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