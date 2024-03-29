Воспитали более 30 приёмных детей! Как живут супруги в детском доме семейного типа

Супруги Плотницкие в браке уже 40 лет. Свою любовь и заботу они подарили родной дочке и сыну и воспитали более 30 приемных детей! И хоть пенсия не за горами и свободное время можно посвятить внукам, расставаться со своими подопечными даже не думают. Ведь они любимые мама и папа, опора и поддержка.

Теплая история началась в 2004-м в родном Бобруйске. Когда подросли свои птенчики, в доме не хватало детского лепета. Так и решились взять первую девочку, затем мальчика. За 11 лет подарили путевку в жизнь четверым. Достойных родителей заметили и пригласили в столицу, в детский дом семейного типа. Видно, это предназначение свыше. Ведь Светлана Васильевна сама из многодетной семьи. Доброта и опека у нее в крови. Продлить детство и сделать счастливее – главное кредо.

Светлана Плотницкая, родитель-воспитатель детского дома семейного типа: Они все разные, ну вот надо как-то их объединить. Столовая, она нас объединяет. Мы там и лепим, и уроки делаем. Папа у нас за устную часть отвечает, белорусский язык – это его мова.

Энергии у родителей хватает на всех. Особый подход к дням рождениям и праздникам. Со всеми выпускниками поддерживают связь и уже стали приемными бабушкой и дедушкой. Видеть плоды своего труда всегда приятно. Большинство устраиваются в жизни и находят себя. Но, порой, гены берут свое. Плотницкие стараются изо всех сил, чтобы воспитать достойных людей.

Светлана Плотницкая:

Когда дети обижаются на родителей и не приходят, я сама разыскиваю этих мам, и я говорю: приди! Ребенок хочет, чтобы ты ее обняла, а то звезда TikTok такая. Очень трудно отпускать. Есть доверчивые, есть слабенькие, есть сильные характером. И, конечно, плачу, и звоню, и контролирую.