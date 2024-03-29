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Булавко: наличие сильного военного компонента – это гарантия нашего будущего, мирного труда

29 марта 2024 10:36
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Беларусь полна решимости ответить на любые провокации – и реальные, и потенциальные, которые могут быть организованы в наш адрес. Для этого есть все силы и средства. Безопасность как внутри страны, так и по периметру – тема номер один не только среди военных, но и гражданских, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко назвал «полной дурью» заявления о планах напасть на Запад.

Булавко: наличие сильного военного компонента – это гарантия нашего будущего, мирного труда-1

Складывающаяся обстановка вокруг нашей страны требует от всех и каждого в отдельности особой слаженности действий. Натовские защитники под видом военных учений явно готовятся к возможным серьезным провокациям и даже ультиматумам, хотя сами это называют якобы коллективной обороной. Непонятно только, от кого обороняется Альянс. Ведь проводя очередную боевую подготовку, натовцы сами создают угрозы сопредельным государствам. Потому вполне логично и закономерно, что на такие опасные шаги мы будем реагировать.

Булавко: наличие сильного военного компонента – это гарантия нашего будущего, мирного труда-4

Известно, что буквально в 15 километрах от белорусской границы, на полигоне Пабраде сосредоточено три батальона, которые могут быть задействованы для проведения провокационных действий с использованием диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований. На неделе Александр Лукашенко проверил выполнение задач военными на Ошмянском направлении. Главнокомандующий поручил жестко реагировать на возможные провокации.

Лукашенко: мы не собираемся против НАТО воевать – нам чужого не надо, своё не отдадим. Подробности.

Поддаваться на провокации и тем более сами нагнетать обстановку мы не будем (это абсолютно не характерно для белорусов), но при этом к любым агрессивным действиям сопредельных стран будем готовы.

Булавко: наличие сильного военного компонента – это гарантия нашего будущего, мирного труда-7

Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Нынешняя проверка – яркая демонстрация нашей готовности отреагировать на любые провокации, которые могут быть в наш адрес предприняты. То, что говорил глава государства, на мой взгляд, – это фактически программные слова его. Он конкретно и четко обозначил позицию нашего государства. Мы никому не угрожаем, ни к кому никаких претензий не имеем. Мы просто хотим мирно растить хлеб, строить свое государство. А наличие сильного военного компонента – это гарантия нашего будущего, мирного труда.

Стоит отметить, что проводимая проверка боеготовности белорусской армии – одна из самых масштабных. В мероприятиях задействованы порядка 5 000 военнослужащих запаса.

# Национальная безопасность # общество # Александр Лукашенко # Анатолий Булавко

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