Булавко: наличие сильного военного компонента – это гарантия нашего будущего, мирного труда

Беларусь полна решимости ответить на любые провокации – и реальные, и потенциальные, которые могут быть организованы в наш адрес. Для этого есть все силы и средства. Безопасность как внутри страны, так и по периметру – тема номер один не только среди военных, но и гражданских, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко назвал «полной дурью» заявления о планах напасть на Запад.

Складывающаяся обстановка вокруг нашей страны требует от всех и каждого в отдельности особой слаженности действий. Натовские защитники под видом военных учений явно готовятся к возможным серьезным провокациям и даже ультиматумам, хотя сами это называют якобы коллективной обороной. Непонятно только, от кого обороняется Альянс. Ведь проводя очередную боевую подготовку, натовцы сами создают угрозы сопредельным государствам. Потому вполне логично и закономерно, что на такие опасные шаги мы будем реагировать.

Известно, что буквально в 15 километрах от белорусской границы, на полигоне Пабраде сосредоточено три батальона, которые могут быть задействованы для проведения провокационных действий с использованием диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований. На неделе Александр Лукашенко проверил выполнение задач военными на Ошмянском направлении. Главнокомандующий поручил жестко реагировать на возможные провокации. Лукашенко: мы не собираемся против НАТО воевать – нам чужого не надо, своё не отдадим. Подробности. Поддаваться на провокации и тем более сами нагнетать обстановку мы не будем (это абсолютно не характерно для белорусов), но при этом к любым агрессивным действиям сопредельных стран будем готовы.