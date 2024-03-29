Васильков: продолжаем работу с родственниками белорусов, находившихся в «Крокус Сити Холле»

Консульская служба посольства Беларуси в России работает в усиленном режиме после теракта в Подмосковье. Сегодня, 29 марта, стало известно, что в Москве скончался еще один наш соотечественник, пострадавший во время атаки в «Крокус Сити Холле», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорус, который работал охранником в концертном зале, был у одной из рамок, через которые шли террористы, и пострадал в числе первых. Он получил многочисленные пулевые ранения. Несколько дней за его жизнь боролись медики, однако спасти мужчину не удалось. Посольство находится в контакте с родственниками погибшего и оказывает всю необходимую помощь.

Алексей Васильков, пресс-секретарь Посольства Беларуси в России:

Сегодня мы получили сообщение о смерти гражданина Республики Беларусь Алима Иосифовича Кашеварова, который получил многочисленные пулевые ранения в теракте в Красногорске 22 марта 2024 года. Врачи Боткинской больницы до последнего боролись за жизнь нашего белоруса. Выражаем им нашу большую признательность. Мы находимся в постоянном контакте с родственниками, посол уже выразил соболезнования. Обеспечим максимальное содействие, в том числе в транспортировке тела Алима на родину. Работа тоже продолжается, обновляются списки. Российская сторона дает новые данные, продолжаем работу с родственниками остальными. У некоторых забраны образцы ДНК, тоже ждем подтверждений.

Жертвами кровавого теракта в «Крокус Сити Холле» стали 144 человека. Трое из них – граждане Беларуси. Число пострадавших достигло 382, включая девять детей. Наша страна предложила России помощь в расследовании нападения.