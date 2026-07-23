В 50 лет пробежала первый марафон – поговорили с чемпионкой Беларуси среди ветеранов

Для настоящей страсти к жизни не существует возраста, диагнозов и стереотипов. Представьте себе человека, который в 50 лет пробежал свой первый марафон, в 71 год получил университетский диплом, а в 78 лет уверенно сел за руль автомобиля. Сегодня в свои 87 лет она ежедневно преодолевает по четыре-шесть километров и имеет в спортивной копилке 19 сложнейших марафонских дистанций. У нас в гостях невероятная женщина.

Лариса Петренко, чемпионка Беларуси среди ветеранов в беге на марафонскую дистанцию:

Я единственная женщина у нас в республике, которая в 50 лет пробежала первый марафон. На дистанции тренер поставил мне попутчика, который должен был провести меня, потому что я не знала, как ориентироваться. Мы стартовали, бежим. Через пять километров он говорит: «Мы что-то очень медленно бежим, надо бы увеличить скорость». Я говорю: «Как медленно? Я изо всех сил уже стараюсь». Он говорит: «Давай, как получается». Прошли мы 35-й километр, он говорит: «Марафон у нас в кармане». В это время у меня вырубает ноги. Я говорю: «Даже двигаться не могу дальше». Он говорит: «Ты что сошла с ума? 35 километров пробежали, каких-то 7 километров осталось. До этой лужи дойдем, дальше побежим». Мы последние 7 километров целый час телепались. Это было в Елгаве – вышли на стадион, дорожка красная, у меня все поплыло перед глазами. Осталось, наверное, метров 16-20. Я говорю: «Не могу, падаю». Он зашел сзади, толкнул меня. Я говорю: «Первый и последний, чтобы я когда-нибудь побежала». Говорит: «Оклемаешься, побежишь».

Ольга Бурлакова, ведущая:

Сколько в итоге еще раз было по 42 километра?

Лариса Петренко:

Этот первый был, еще 18, всего 19 марафонов.

Александра Каштанова, ведущая:

В 71 год вы получили диплом Белорусского государственного университета физической культуры. Как вы обучались? Как относились студенты и педагоги к тому, что у них такая студентка?