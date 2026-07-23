Сергеенко принял участие в открытом заседании Витебского облисполкома

Эффективное использование территорий, обеспечение сохранности поголовья скота и противодействие незаконному захвату земельных наделов. Эти вопросы обсудили на открытом заседании Витебского облисполкома с участием председателя Палаты представителей Игоря Сергеенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабная работа по наведению порядка на земле ведется в Беларуси по поручению главы государства. Инвентаризация земельного фонда, которая прошла в Беларуси три года назад, выявила более 200 тысяч несоответствий в границах участков, причем свыше 14 тысяч из них подтвердили факты самовольного занятия территорий. Поэтому в законодательство были введены механизмы, позволяющие гражданам узаконить свои наделы.

В стране уже принято более 15 тысяч решений об узаконивании. Наибольшую инициативу проявили жители Полоцкого, Витебского, Лепельского, Ушачского районов и Витебска. Чтобы ускорить позитивные изменения, в июне вступили в силу поправки, допускающие одобрительные вердикты даже при отклонениях от градостроительных регламентов. Сейчас перед районными и городскими властями поставлена задача – завершить процедуру легализации до 1 января 2028 года.

Также в Витебской области Игорь Сергеенко ознакомится и посетит мотороремонтный и маслоэкстракционный заводы, чтобы оценить промышленный потенциал региона.