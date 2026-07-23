В Минске продолжается международный турнир по хоккею на траве «Кубок сильнейших спортсменов»

В столичном парке Горького набирает обороты международный турнир по хоккею на траве «Кубок сильнейших спортсменов», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Накануне женская сборная Беларуси одержала вторую победу на турнире, обыграв команду до 21 года с уверенным результатом – 4:1. Сегодня, 23 июля, белоруски встретятся с россиянками. Наша мужская национальная дружина также записала в актив вторую победу, разгромив младших соотечественников – 5:0. Также в четверг молодежные коллективы двух стран проведут очные дуэли. Полуфиналы пройдут 25 июля, титульное противостояние и матч за третье место состоятся на следующий день.