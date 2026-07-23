Оперативно оказать поддержку аграриям! Наталья Кочанова поставила задачи депутатскому корпусу

Депутаты должны оказать содействие, чтобы работы по уборке урожая были выполнены в установленные сроки. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время рабочего совещания, посвященного реализации требований главы государства по вопросу уборочной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на межсессионный период Наталья Кочанова призвала депутатский корпус включиться в работу: посетить сельхозпредприятия своих регионов и принять участие в организации уборки урожая. Особое внимание уделить вопросам готовности техники, обеспеченности кадрами и качества работы. Председатель Совета Республики подчеркнула, что сенаторы не должны мешать работе аграриев и не быть контроллерами, а оперативно оказать поддержку при выявлении проблем.

Леонид Заяц, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

В Беларуси разрешены все организационные вопросы, что касается уборки зерновых культур. Оказана серьезная помощь со стороны промышленных предприятий республики, со стороны Вооруженных Сил, МВД, МЧС, по обеспечению транспортом и привлечением недостающих количеств механизаторов в уборочную страду. Обеспеченность кадрами и топливом позволяет сделать вывод о том, что зерновая кампания должна пройти быстро, организованно, и, самое главное, без потерь хлеба.

Отдельной темой рабочего совещания стали условия труда и быта иностранных специалистов из Узбекистана. Сенаторам поручено пристально следить за соблюдением прав гостей из-за рубежа.