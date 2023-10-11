В Беларуси будут принудительно лечить педофилов

Новости Беларуси. В Беларуси будут отправлять на обязательное лечение педофилов. Соответствующим правом планируют наделить суды. Как будет действовать этот механизм и действительно ли он эффективен, сегодня, 11 октября, обсудили на X сессии Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первом чтении принят законопроект «Об изменении кодексов» по вопросу профилактики преступлений против половой неприкосновенности. В последнее время число подобных злодеяний в отношении детей и подростков возросло в разы. Сейчас наказание за это отбывают около 1 000 осужденных, а 700 остаются на учете. На них и будут распространяться новые нормы закона – педофилам ограничат посещение определенных мест, их будут принимать не на каждую работу.

Иван Мамайко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Внесения изменений в кодексы будут касаться вопросов установления превентивного надзора в отношении лиц, которые совершили данную категорию преступлений. Причем, если это категория будет тяжких, особо тяжких, то превентивный надзор не может быть прекращен ранее 3 лет после отбытия основного вида наказания.

В новой редакции в Беларуси предлагается изложить Закон «О свободе совести и религиозных организациях». Он сегодня принят в первом чтении после общественного обсуждения. Предполагается запретить любую символику, кроме религиозной, во время богослужений, а также литературы и изображений, которые пропагандируют войну, призывают к расовой вражде, вражде на религиозной или национальной почве.

Людмила Здорикова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Чтобы религиозные организации могли более активно участвовать в решении социально значимых вопросов нашего общества, вносятся новеллы закона, которые позволяют в будущем религиозным организациям создавать юридические лица или структурные подразделения, которые смогут оказывать социальные услуги отдельной категории граждан, таким, например, как инвалиды, люди пожилого возраста, с различного рода зависимостями. Также вносятся новеллы, которые в будущем позволят создавать при необходимости детские дома при монастырях.

Всего на повестке – 14 вопросов. Все они исходят от современных реалий и запросов общества и требуют совершенствовать законодательство.