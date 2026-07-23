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В Беларуси урожай зерновых будет не ниже уровня 2025 года – Минсельхозпрод

23 июля 2026 11:04
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В Беларуси активно идет уборочная кампания, темпы превышают прошлогодние показатели. Аграрии уже преодолели важный рубеж, намолотив более 1 миллиона 300 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи и проса), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси урожай зерновых будет не ниже уровня 2025 года – Минсельхозпрод-2

В хозяйствах оперативно приступили к уборке пшеницы, тритикале и озимого рапса. На полях задействованы современные энергонасыщенные комбайны с компьютерным контролем и навигацией. В уборочной кампании аграриям традиционно помогают представители предприятий и организаций.

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В Беларуси урожай зерновых будет не ниже уровня 2025 года – Минсельхозпрод-4

Николай Лешик, начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Последнее событие погодное показывает о том, что темпы немножко приостановились. Это обусловлено чрезмерным выпадением осадков практически на всей территории республики. Проведены все химические мероприятия по защите посевов от болезней, вредителей и сорняков. Поэтому есть уверенность, что мы получим урожай не ниже, однозначно, 2025 года.

Ход жатвы находится на жестком контроле Президента Беларуси и профильных ведомств. Главная задача – убрать урожай в оптимальные сроки и без потерь, обеспечив продовольственную безопасность страны.

# Уборочная кампания # Николай Лёшик

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