Василевич: «Надо закладывать в договорных отношениях, чтобы работник, если он не выполнил обязательства, компенсировал потери»

Трудовое право обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».

Андрей Карпунин: «Было очень много спекулирующих моментов со стороны работников. Когда наплевательское отношение к контракту»

Григорий Василевич, профессор, доктор юридических наук, член-корреспондент НАН, заведующий кафедрой конституционного права БГУ:

Конечно, договор предполагает равенство сторон. И трудовой договор, в том числе. Но я уверен, вы согласитесь с тем, что у нанимателя больше возможностей, всё-таки, это более сильная сторона. Хотя, здесь договорные отношения.

Поэтому, всё-таки, надо учитывать, что работник тоже имеет определённые права. И вот те возможные отрицательные последствия в связи с расторжением трудового договора или контракта, которые могут наступить для нанимателя, надо просто предвосхищать. Надо закладывать в договорных отношениях с тем, чтобы работник, если он не выполнил обязательства, компенсировал эти потери. То есть это всё решаемо.

Я полагаю, здесь должны работать более тщательно юридические службы, уже юридических организаций предприятий. И судебная практика. Подходить, безусловно, надо бережно и с уважением к людям, с которыми заключили контракты и трудовые договоры.