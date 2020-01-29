Андрей Карпунин: «Было очень много спекулирующих моментов со стороны работников. Когда наплевательское отношение к контракту»

Пример: предприятие покупает новое, инновационное оборудование, монтирует его, обучает работников в той же Германии, в Англии работе на этом оборудовании, обслуживанию этого оборудования, а работники потом расторгают в одностороннем порядке или увольняются в одностороннем порядке.

Андрей Карпунин, председатель Клуба финансовых директоров, член консультативного совета Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь: Я бы хотел обратить внимание на один аспект. Мы крутимся и все взаимоотношения между работником и нанимателем крутятся вокруг контракта. Контракт – это обоюдное обязательство. Наниматель обязуется сделать то-то, то-то и то-то, а работник обязуется выполнить свою работу. Условно так. При этом очень часто в последние 10 лет было очень много спекулирующих моментов со стороны работников. Когда наплевательское отношение к контракту, наплевательское отношение к своим обязательствам в рамках этого контракта и бессилие нанимателей с такими элементами. При этом, когда это начало носить совершенно массовый характер, а мы понимаем, что для предприятия – это очень большой удар по технологии, по работе, по оборудованию, по всему.

Людмила Кананович, депутат Палаты представителей, председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам:

Хочу добавить: норма, в принципе, расторжения контракта со стороны работника в любое время – она обсуждалась и рассматривалась. И изначально находила своё отражение в кодексе. Но, действительно, была не поддержана. Мы тоже, депутаты, говорим о том, что это вложенные средства, это, действительно, производственный процесс, и конечно, хотелось бы, чтобы здесь был баланс. Если в работника вложили, в его профессиональный рост и в модернизацию производства, то, конечно, хотелось бы, чтобы получилась какая-то отдача.

ФПБ: «Нельзя говорить о равенстве сторон в трудовых отношениях. Работник всегда будет более слабой стороной»

Андрей Карпунин:

Мы не говорим о крепостном праве. Так? Но мы говорим: взял работник на себя обязательство отработать три года, предприятие отправило его в Германию на обучение, потратило 5 тысяч евро – будьте любезны. Значит, предприятие заложило у себя в бизнес-плане эти расходы.

Возможно ли в Беларуси ввести 4-дневную рабочую неделю? Какие изменения внесены в Трудовой кодекс? Какие ещё нормы стоит ввести в трудовом праве?

Смотрите 29 января в 20.30 на СТВ.