«Зелёная экономика» и здоровый образ жизни. Какие приоритеты у Беларуси в реализации Целей устойчивого развития

В настоящее время в стране разрабатывают национальную стратегию до 2035 года. Она призвана определить основные направления и приоритеты в реализации планов.

Новости Беларуси. Здоровый образ жизни, качественное образование, содействие экономическому росту. Беларусь намерена сохранить лидирующую позицию в рейтинге по достижению Целей устойчивого развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В текущей пятилетке на проекты, сформированные в рамках Целей устойчивого развития, привлекли более 50 миллионов долларов. Средства выделяли в том числе международные организации и финансовые структуры. Среди приоритетов – повышение уровня жизни, демография, экология, предпринимательство.

Марианна Щеткина, национальный координатор по достижению ЦУР: Наша лидирующая позиция очень важна для нас, для международной арены и для того, чтобы позиционировать свою страну. Мы должны вычленить проблемы прежде всего, определить проблемные вопросы. Мы, конечно, можем говорить о том, сколько мы много сделали – архитектуру, свое продвижение и все мероприятия. Но важно не это. Важно, чтобы мы определили четко те позиции, которые мы должны отрабатывать, и мы должны наметить те траектории, по которым мы должны двигаться.

Иоанна Казана-Вишневецкий, постоянный координатор ООН в Беларуси:

В Беларуси очень много сделано. Есть очень хорошая статистическая база. Очень хорошо разработана вся идеология Целей устойчивого развития. Построена хорошая система координаций.

Приоритеты для нас уже совместные. Это вопросы поддержки предпринимательства, в том числе предпринимателей-женщин. Это вопросы сотрудничества по правам человека. Это то, что касается «зеленой экономики» и экологии.

Долгосрочные приоритеты устойчивого развития в Беларуси обсудили 29 января в Минске. Встреча актуальна. 22 января генеральный секретарь ООН объявил о начале десятилетия действий по достижению ЦУР и призвал страны к повышению масштаба целей.