«Мы должны уменьшить административную ответственность». Что может измениться в КоАП? Рассуждаем вместе

Новости Беларуси. Гости программы «В обстановке мира» на СТВ высказали мнения о том, какие изменения должны быть отражены в Административном кодексе Беларуси. Ответственность за правонарушения, административная ответственность, страхование работников от невыплаты зарплаты. Приводим тезисы беседы.

Игорь Марзалюк, председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мне очень понравился тезис об экспериментах. В конце прошлой недели завершилось общественное обсуждение Административного кодекса – изменений в Административный кодекс. Какие правовые эксперименты хотелось бы увидеть, какие кодексы нужны сегодня, уже требует жизнь и как вам видятся не только изменения в Административный кодекс, но и в другие кодексы? «Выпал такой сегмент, как предупредительная работа – работа по предупреждению правонарушений»

Григорий Василевич, профессор, доктор юридических наук:

Уже говорилось моим коллегой о том, что тенденция на либерализацию предпринимательской деятельности, меньше должно быть каких-то штрафных санкций. Не думаю, что мы от всего можем отказаться, потому что есть таможенные правонарушения, налоговые правонарушения и так далее. Но выпал вообще из поля зрения соответствующих инстанций, а у нас, по-моему, около 30 организаций, которые могут составлять протоколы и решать вопросы о привлечении к административной ответственности. Выпал такой сегмент, как предупредительная работа – работа по предупреждению правонарушений. Может быть, здесь должны быть какие-то волевые решения, даже типа того, что ежегодно какая-то должна быть цифра по снижению административных правонарушений. Хоть так чиновника заставить ежегодно хотя бы на 5-10 % уменьшать количество правонарушений (может быть, формальный момент), чтобы таким образом заставить их работать на предупреждение. Безусловно, штрафы не должны планироваться в бюджете. Мы должны уменьшить эту административную ответственность, уменьшить эту «пугалку»

Андрей Карпунин, председатель Клуба финансовых директоров, член Консультативного совета Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Я хотел выступить в защиту нанимателей, будь то руководители государственных учреждений, бюджетных организаций, частного бизнеса. Мы должны уменьшить эту административную ответственность, уменьшить эту «пугалку», потому что директора боятся принимать решения, боятся работать. Потому что у них четкая позиция: «Я вот это сделаю – получу такой штраф. Я лучше ничего не буду делать». И тогда страдает кто? Работники, их заработная плата и будущее предприятия. Мы выступаем за создание механизма страхования от риска невыплаты зарплаты работникам, предприятия которых находятся в состоянии банкротства

Марина Лазарь, начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси:

Мы выступаем достаточное длительное время с инициативой создания механизма для введения страхования от риска невыплаты заработной платы в отношении тех работников, предприятия которых находятся в состоянии банкротства. Эта проблема достаточно острая. Мы понимаем, что работник работает в организации, он ходит на работу каждый день, выполняет свои должностные обязанности, но заработную плату ему не выплачивают. В целом, мы достигли какого-то компромисса среди государственных органов, которые заинтересованы в таком документе. Осталось только найти источники, за счет чего будут такие страховые выплаты производиться работникам. Игорь Марзалюк:

Вот такие изменения вы готовы вносить, лоббировать, продвигать? О правонарушениях: «Больше использовать предупредительный характер»

Людмила Кананович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель постоянной комиссии по труду и социальным вопросам:

Я хочу сказать, что мы готовы и этим занимаемся, потому что наша профильная комиссия по законодательству, которая сейчас работает в парламенте, был опрос мнений всех остальных комиссий, мы работали в округах (я знаю, что в том числе и вы, Игорь Александрович), где мы, в принципе, изучали ту же практику применения и те предложения, которые вносились на местах по изменениям в Административно-процессуальный кодекс. Я хочу сказать – как раз в унисон коллегам, – что мы внесли норму, связанную с правонарушениями несовершеннолетних. Это тоже действительно очень важно. Здесь важно дифференцированное подойти к этому правонарушению и больше использовать предупредительный характер. Потому что это влияет на судьбу несовершеннолетних, на самоутверждение, на поступление в высшие учебные заведения, поэтому очень важно. Также работая в Молодечненском округе, были даны предложения, связанные с самовольным строением и наложением штрафов, в зависимости от того, это физлицо или юрлицо. Там тоже разные границы, поэтому мы тоже в этом направлении поработали. Если говорить о нанимателях, то рассматривался такой момент, когда назначен руководитель, и вот буквально через месяц он приступает к своим обязанностям, а к нему действительно приходят с проверками все государственные органы, которые имеют право составлять протоколы. И вот руководитель не успел разобраться, а он уже работает только на то, чтобы устранять.

Игорь Марзалюк:

Вы не согласны? Андрей Карпунин:

Здесь мы понимаем друг друга, мы поддерживаем друг друга и движемся в этом направлении. Людмила Кананович:

Потому что есть обращения в этом плане очень серьезные. «Помогая людям и государству, задействуем накопленные фонды «Белгосстраха» Андрей Карпунин:

Потому что страна не может двинуться дальше из-за вот этого страха и боязни, причем постоянного страха. А что касается страховки, то это классическая поговорка: битый небитого везет. И здесь я выражу только свою личную позицию и позицию предприятий. Мы как предприятия, как наниматели делаем отчисления в «Белгосстрах» от несчастных случаев на производстве.

Фонды, накопленные «Белгосстрахом» за эти годы, достаточно существенны. Прозрачности в расходовании этих фондов не всегда достаточно для того, чтобы парламент, госорганы могли сделать соответствующие выводы. Если вам нужен источник выплаты пострадавшим работникам от действий таких администраций предприятий, где задержка заработной платы, где банкротство этого колхоза, совхоза и не выплаченная за 5 лет заработная плата и, что хуже, не выплаченный фонд соцзащиты, значит, не начислен пенсионный стаж. Давайте на этом этапе, помогая людям и государству, задействуем накопленные фонды «Белгосстраха». Без введения дополнительных изъятий, без введения дополнительной отчетности, без увеличения себестоимости продукции, которая не станет от этого конкурентоспособнее ни на внутреннем, ни на внешнем рынке... Источник есть, его просто нужно взять. Если человек пришел на должность, он должен работать. Не должно быть опасений или страха Григорий Василевич:

Игорь Александрович, если позволите, в продолжение того, что сказали коллеги относительно страха, опасения, я бы сказал, что человек пришел на должность, человек должен работать. Не должно быть опасений или страха. Опасения могут быть, но есть очень большая проблема, которая, к сожалению, пока не решена, которая обозначена давно. Это те ситуации, когда предприниматели, субъекты хозяйственной деятельности и граждане обращаются в какое-нибудь министерство, государственный комитет по поводу какого-то опроса. Они пытаются выяснить официально, как поступать в этой ситуации. Получают ответ должностного лица и действуют в соответствии с этим полученным ответом. После этого иногда получается так, что приходят контролирующие органы, они говорят: «Мы с этим ответом не согласны. Надо применять нормы права так». Привлекают к ответственности, штрафной ответственности. Это порождает неуверенность со стороны руководителя. Так вот такого рода ситуации должны быть исключены. Конституционный суд попытался решить проблему, но он ее до конца не решил, он ее только обозначил. Но до обозначения в Конституционном суде – об этом и ученые, и я в том числе говорил, – что если получен официальный ответ, то этого своего рода иммунитет для того, чтобы этот субъект хозяйственной деятельности или физическое лицо не привлекались к юридической ответственности.

Все претензии должны предъявляться к тому, кто дал соответствующее разъяснение. Идет речь о письменном разъяснении. Я не говорю о каком-то нормативном широкомасштабном разъяснении. Эти лица должны более тщательно подходить к выработке позиций, давая ответы. В данном случае было бы неплохо на уровне может быть правительства, может быть другого акта, по крайней мере для исполнительной власти определить, кто наделен таким правом – выступать от имени министерства, налогового комитета например, Министерства по налогам и сборам, таможенного комитета, других инстанций. Каким образом, в какой срок (это все предусмотрено), кто должен дать ответ, какие последствия могут наступить в связи с тем, дано соответствующее разъяснение? Я полагаю, что привлекать в данном случае к ответственности, еще раз подчеркну, нельзя, если субъект хозяйственной деятельности действовал в соответствии с полученным разъяснением. У нас в законе нормативно-правовых актов (статья 69), к сожалению, не сказано четко по данному поводу. Было бы неплохо разрешить эту ситуацию в связи с тем, чтобы не было страха, как сказали, не было опасений и действовали более открыто. В четвертой директиве Президента сказано: любое сомнение толкуется в пользу. Но директива принята давно, а практика развивается до сих пор.