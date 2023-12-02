Подготовка молодёжи к семейной жизни – вопросы гендерной политики обсудили в Минске

Подготовка молодежи к семейной жизни и ответственному родительству. Эти вопросы обсудили на заседании Национального совета по гендерной политике при правительстве. Оно прошло в Белорусском государственном медицинском университете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На встречу пригласили десяток студенческих семей. Несмотря на юный возраст, они хотят построить не только успешную карьеру, но и выстроить семейное благополучие. По статистике, в Беларуси 40 % работающих женщин имеют высшее образование. Для них важен не только профессиональный рост, но и быть заботливой мамой и женой. В этом главный помощник мужчина.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Мы популяризируем сегодня активно в стране такое важно направление – ответственное отцовство. Потому что семья, каждый из членов которой имеет права, но есть обязанности: обязанность воспитания детей, обязанности друг перед другом. Важно популяризировать семейные ценности и не просто создать семью, а сохранить, понимая, что семья – это огромный труд. И конечно же, это детки. И мы – за многодетную Беларусь.