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Варьируется в зависимости от региона: сколько можно заработать на сборе черники?

17 июля 2018 07:44
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За деньгами – в лес. Черника – не только вкусный продукт, но и неплохой заработок для белорусов. Анастасия собирает черную ягоду уже на протяжении пятнадцати лет. О том, что черника – дело прибыльное, девушка поняла еще в детстве.

Варьируется в зависимости от региона: сколько можно заработать на сборе черники?-1

Анастасия Гончарик:
Я сдавала в детстве ягоды, очень много сдавала. Это, как дополнительный заработок. Есть возможность летом для себя денежку приобрести. К этому привыкаешь. Сначала тяжело, сначала не хочешь: спина болит, руки грязные, потом стимул есть, возможность.

Варьируется в зависимости от региона: сколько можно заработать на сборе черники?-4

Девушка признается, что в день в лесу может провести около шести часов, все зависит от погоды. За два дня такой работы Анастасия зарабатывает около двухсот рублей. Сотрудничать старается с проверенными заготовщиками: теми, кто точно хорошо заплатит и не обманет.

Варьируется в зависимости от региона: сколько можно заработать на сборе черники?-7

Анастасия Гончарик:
Если со стороны смотреть, то да, это мелочь, кто не знает, что на ягодах можно заработать. Дополнительный заработок, учитывая, что ходить можно каждый день, возможность есть и заработок есть.

Варьируется в зависимости от региона: сколько можно заработать на сборе черники?-10

В начале черничного сезона цена ягоды за килограмм составляла два с половиной рубля, но желающих продавать свой труд за такую стоимость было немного. Сегодня на чернику установлена закупочная цена от трех до четырех рублей за килограмм. Такая оплата вызвала куда больше желающих заняться черничным бизнесом. К слову, стоимость варьируется: в зависимости от региона и качества ягоды.

Михаил Повхлеб, заготовитель:
В этом году опасений было много, что из-за засухи черники не будет, но вот дожди прошли и наш процесс показывает, что ягода, все-таки, есть. Один заготовительный пункт заготавливает до тонны ягоды. У нас есть стационарные и мобильные заготовительные пункты, передвижные заготовительные пункты, которые выезжают непосредственно в лес, они более любимы нашими сборщиками.

Варьируется в зависимости от региона: сколько можно заработать на сборе черники?-13

Заготовленная черника сначала охлаждается, а затем отправляется на прилавки рынков, в магазины, рестораны и кафе.

Михаил Повхлеб:
Наша основная задача – не допустить попадания радиоактивной ягоды. Для этого мы используем соответствующие приборы. Каждая партия подвергается еще лабораторному контролю, отбираются пробы, соответственно, если в этой партии будет превышение по солям тяжелых металлов либо цезия-137, то, значит, вся партия будет ликвидирована.

Варьируется в зависимости от региона: сколько можно заработать на сборе черники?-16

Для тех, кто, действительно, хочет заработать на чернике, нет никаких преград: достаточно лишь терпения и немного свободного времени.

# Торговля в Беларуси # общество # Анастасия Гончарик # Михаил Повхлеб # Фотофакт # ягоды

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