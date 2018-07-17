Сумочка из аллигатора и раритетный американский фотоаппарат: что необычного можно найти на «Поле чудес»?

Хотите найти эксклюзив за копейки? Отправляйтесь на «Поле чудес»! Это настоящий город в городе! Только здесь можно найти ретро-блузу за 3 рубля, картину за 10 и легендарный патефон за 120. Одним словом, пополнить изюминкой гардероб и квартиру.

Каждую субботу и воскресенье на «Поле чудес» – аншлаг! Поколение родом из СССР ностальгирует, а новое приходит, как в музей. Многие столы напоминают выставку антиквариата. Есть вещи оригинальные, есть созданные под старину, но родом из разных стран и очень качественные!

Так, этот красивый чайный сервиз из белой глины Анатолий Васильевич продает всего за 25 рублей. Он постоянно ездит на блошиные рынки в Польшу, Германию и привозит на столичное «Поле чудес» самое лучшее. Оттого его лавка за много лет собрала своих поклонников: от стиляг до байкеров.

Волшебное это поле не только для людей старшего поколения.

Рай для коллекционеров! Значки октябрят и виниловые пластинки Эллы Фицджеральд на «Поле чудес» можно купить всего за рубль.

Пополнить домашнюю библиотеку будет стоить от 50 копеек до 2 рублей.

Немало здесь и экзотики. Например, сумочка из аллигатора и старый американский фотоаппарат «Аргус».

Так что за необыкновенным подарком можете отправляться сюда. Продавцы-путешественники приятно удивят.