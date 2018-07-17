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Сумочка из аллигатора и раритетный американский фотоаппарат: что необычного можно найти на «Поле чудес»?

17 июля 2018 07:25
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Хотите найти эксклюзив за копейки? Отправляйтесь на «Поле чудес»! Это настоящий город в городе! Только здесь можно найти ретро-блузу за 3 рубля, картину за 10 и легендарный патефон за 120. Одним словом, пополнить изюминкой гардероб и квартиру.

Сумочка из аллигатора и раритетный американский фотоаппарат: что необычного можно найти на «Поле чудес»?-1

Каждую субботу и воскресенье на «Поле чудес» – аншлаг! Поколение родом из СССР ностальгирует, а новое приходит, как в музей. Многие столы напоминают выставку антиквариата. Есть вещи оригинальные, есть созданные под старину, но родом из разных стран и очень качественные!

Сумочка из аллигатора и раритетный американский фотоаппарат: что необычного можно найти на «Поле чудес»?-4

Так, этот красивый чайный сервиз из белой глины Анатолий Васильевич продает всего за 25 рублей. Он постоянно ездит на блошиные рынки в Польшу, Германию и привозит на столичное «Поле чудес» самое лучшее. Оттого его лавка за много лет собрала своих поклонников: от стиляг до байкеров.

Сумочка из аллигатора и раритетный американский фотоаппарат: что необычного можно найти на «Поле чудес»?-7

Волшебное это поле не только для людей старшего поколения.

Сумочка из аллигатора и раритетный американский фотоаппарат: что необычного можно найти на «Поле чудес»?-10

Рай для коллекционеров! Значки октябрят и виниловые пластинки Эллы Фицджеральд на «Поле чудес» можно купить всего за рубль.

Сумочка из аллигатора и раритетный американский фотоаппарат: что необычного можно найти на «Поле чудес»?-13

Пополнить домашнюю библиотеку будет стоить от 50 копеек до 2 рублей.

Сумочка из аллигатора и раритетный американский фотоаппарат: что необычного можно найти на «Поле чудес»?-16

Немало здесь и экзотики. Например, сумочка из аллигатора и старый американский фотоаппарат «Аргус».

Сумочка из аллигатора и раритетный американский фотоаппарат: что необычного можно найти на «Поле чудес»?-19

Так что за необыкновенным подарком можете отправляться сюда. Продавцы-путешественники приятно удивят.

Сумочка из аллигатора и раритетный американский фотоаппарат: что необычного можно найти на «Поле чудес»?-22

Сумочка из аллигатора и раритетный американский фотоаппарат: что необычного можно найти на «Поле чудес»?-24

Но первое место в народном хит-параде занимают все же вещи первой необходимости. Запчасти и электроника пользуются большим спросом.

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