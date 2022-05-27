Вальс репетируют втайне от всех. Как минские школьники готовятся к последнему звонку?

Совсем скоро во всех школах страны прозвучит последний звонок, а это значит, что пришло время выпускникам сделать ответственный шаг во взрослую самостоятельную жизнь. Выпускники гимназии № 50 Минска признались, что с нетерпением ждут этого праздника и наполнены смешанными чувствами.

Вирсавия Будкевич, выпускница 11 класса гимназии № 50 г. Минска:

На самом деле, взрослая жизнь – это здорово, мы все в предвкушении. Единственное, чего нам не хватало – это выпускного и вручения аттестатов.

Алексей Шабан, выпускник 11 класса гимназии № 50 г. Минска:

Для меня этот день – это какой-то своеобразный переход во взрослую жизнь. У нас меняется окружение наше, обстоятельства, при которых мы будем образовываться, развиваться.

Виктор Петровский, выпускник 11 класса гимназии № 50 г. Минска:

Я пришел в гимназию в пятом классе, и за эти 6 лет подружились с ребятами, столько моментов было. Много сил ребята вложили в подготовку мероприятия. 30 мая выпускники 11-х классов закружатся в вальсе и с улыбками встретят свой последний звонок.

Давид Огосян, выпускник 11 класса гимназии № 50 г. Минска:

Понравилась сама репетиция вальса, ощущения, что грядет что-то важное.

Богдана Аниськович, выпускница 11 класса гимназии № 50 г. Минска:

Фишка праздника в том, чтобы запомнился момент и чтобы мы просто получили эмоции положительные. Торжественная линейка – это особенное событие как для учеников, так и для их родителей и учителей.

Ирина Аниськович, классный руководитель 11 «В» гимназии № 50 г. Минска:

Выпускники готовят какие-то небольшие сюрпризы, дабы удивить, порадовать. Поэтому надеемся, линейка пройдет в очень увлекательной, интересной атмосфере. Подготовка к линейке очень сплачивает родителей, детей, учителей. Все в таких приятных приготовлениях.

Ирина Мельникова, классный руководитель 11 «А» гимназии № 50 г. Минска:

У меня в классе разгорелся жаркий спор между девочками, какую песню они хотят трогательную, нежную исполнить на последнем звонке. Ну и, конечно, они репетируют прощальный вальс. Готовят его втайне от нас, чтобы это был сюрприз. Я думаю, что будет хорошо и красиво.

Некоторые учителя впервые в роли классных руководителей и очень переживают за дальнейшую судьбу своих учеников. Ирина Аниськович:

У меня выпуск только первый. Они получили хороший багаж знаний, но немаловажно, что они научились общаться друг с другом и вообще общаться в обществе.

Оксана Чилеко, классный руководитель 11 «Б» гимназии № 50 г. Минска:

Немного, конечно, грустно, что ребята заканчивают. Каждое учебное заведение хочет сделать этот день незабываемым и особенным.

Александр Меженный, телеведущий:

Мы можем все что угодно придумать, но самая главная составляющая хорошего праздника – это сами люди, ради которых это все делается. В целом у них все получается, тем не менее у них очень много хранится внутри. Они очень мало показывают это все наружу. А нам надо сделать так, чтобы они раскрылись во всей красе именно сейчас.